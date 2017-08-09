Шквал с градом ожидает казахстанцев в четверг, 10 августа

Прогноз погоды на ближайшие сутки по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет".



Об усилении ветра, возможном граде и дождях с грозами предупреждают синоптики казахстанцев. Метеорологи представили прогноз погоды на сайте "Казгидромет".



В Астане ожидаются переменная облачность, гроза, град, шквал, ветер северный, северо-восточный с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 13-15 тепла, днём столбик термометра поднимется до 21-23 градусов.



В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 19-21 тепла, днём от 32 до 34 градусов по Цельсию.



В Акмолинской области пройдут дожди с грозами, местами ожидаются гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днём от 18 до 23.



На территории Актюбинской области переменная облачность, днём возможны дождь, гроза. Ночная температура 15-20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 22-27 градусов.



В Алматинской области ясно, без осадков. Температура ночью от 16 до 21 тепла, днём 32-37 жары.



В Атырауской области облачно, пройдут дожди с грозами. Местами ожидается гроза, шквальный ветер до 15-20 м/с. Ночью 20-25 тепла, днём 28-33 жары.



В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём возможны дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 13-18 градусов. Днём ожидается от 28 до 33 градусов.



В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла. Дневная температура по области 30-35 жары.



В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 тепла, днём 22-27 градусов по Цельсию.



На территории Карагандинской области переменная облачность, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днём 23-28 градусов по Цельсию.



В Костанайской области облачно, пройдут дожди с грозой. На территории региона ожидается ночью 8-13 тепла, днём 15-20.



В Кызылординской области облачно, ожидаются дожди и грозы, местами возможен град, шквал. Температура воздуха ночью составит 20-25 тепла, днём 33-38 градусов жары.



На территории Мангистауской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра северного, северо-восточного направления до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 33-38 градусов жары.



В Павлодарской области переменная облачность, возможны кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 11-16 тепла, днём воздух прогреется до 20-25.



Переменная облачность, ночью местами дождь и гроза ожидаются в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 9-14 тепла, днём от 15 до 20 градусов по Цельсию.



В Южно-Казахстанской области во второй половине дня местами ожидается гроза, возможен град, шквал. Днём местами сохраняется сильная жара до 41 градуса, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с. Ночью от 21 до 26 градусов, днём 33-38 градусов жары.