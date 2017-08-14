Появились подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе

В Главной военной прокуратуре РК раскрыли подробности конфликта между нарушителями и пограничниками, которые стреляли на казахстанско-кыргызской границе, передает Zakon.kz



Так, по данным прокуратуры, 12 августа 2017 года в 19:56 часов на участке пограничной заставы «Жасоркен» воинской части 2035 пограничным нарядом в составе 2 солдат срочной службы (Ергеш П.А. и Борибай Г.А.) обнаружено около 20 неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения Госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.



Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда рядовой Ергеш подал команду «Стой!», на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.



После чего, Ергеш из вверенного ему оружия АК-74 произвел 1 предупредительный выстрел в воздух.



Однако, неизвестные лица продолжили закидывать пограничников камнями, в результате чего оба солдата получили телесные повреждения в области головы.



В этой связи, Ергеш произвел 2 выстрела в сторону нападавших, один из которых попал в голову одного из нарушителей, которым оказался житель с. Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Республики Казахстан Амиртаев Е.Д.



Представители прокуратуры сообщили, что для объективного расследования всех обстоятельств Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие и в отношении совершивших незаконные действия в отношении пограничников.



"В настоящее время в отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителей власти). Данное уголовное дело расследуется РОВД Жамбылского района Жамбылской области.



В то же время, для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие по статье 451 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия)", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

