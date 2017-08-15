Украина выдворила казахстанского "вора в законе" по прозвищу Леха Семипалатинский

Украина выдворила со своей территории двух "воров в законе". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Несколько дней назад не успели выдворить из нашей страны "туриста-путешественника" гражданина Казахстана, "вора в законе" по прозвищу "Леха Семипалатинский", как вскоре еще один "турист", теперь уже или сам "вор в законе" по кличке "Хусейн Cлепой", или действительно его брат-близнец "Хасан", гражданин России, прибыл к нам из Вены в "деловую поездку", - написал силовик.
По словам Аброськина, пишет GORDONUA.COM, преступная деятельность данных граждан имеет транснациональный характер и подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны с их помощью дестабилизировать ситуацию в Украине.
"Это еще одно из направлений гибридной войны. И если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри... В настоящее время на территории Украины остаются где-то около 25-29 "воров в законе". Большинство из них - выходцы из России, Грузии, Абхазии, Осетии", - отметил замглавы Национальной полиции.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.