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Украина выдворила казахстанского "вора в законе" по прозвищу Леха Семипалатинский

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 21:52
Украина выдворила казахстанского "вора в законе" по прозвищу Леха Семипалатинский
Facebook Вячеслав Аброськин
Украина выдворила со своей территории двух "воров в законе". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Несколько дней назад не успели выдворить из нашей страны "туриста-путешественника" гражданина Казахстана, "вора в законе" по прозвищу "Леха Семипалатинский", как вскоре еще один "турист", теперь уже или сам "вор в законе" по кличке "Хусейн Cлепой", или действительно его брат-близнец "Хасан", гражданин России, прибыл к нам из Вены в "деловую поездку", - написал силовик.

По словам Аброськина, пишет GORDONUA.COM, преступная деятельность данных граждан имеет транснациональный характер и подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны с их помощью дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Это еще одно из направлений гибридной войны. И если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри... В настоящее время на территории Украины остаются где-то около 25-29 "воров в законе". Большинство из них - выходцы из России, Грузии, Абхазии, Осетии", - отметил замглавы Национальной полиции.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Мужик
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:59
Боятся конкуренции хлопцы. У них таких "воров в законе" целая Рада lol
 
 

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