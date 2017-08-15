Украина выдворила казахстанского "вора в законе" по прозвищу Леха Семипалатинский

Украина выдворила со своей территории двух "воров в законе". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.



"Несколько дней назад не успели выдворить из нашей страны "туриста-путешественника" гражданина Казахстана, "вора в законе" по прозвищу "Леха Семипалатинский", как вскоре еще один "турист", теперь уже или сам "вор в законе" по кличке "Хусейн Cлепой", или действительно его брат-близнец "Хасан", гражданин России, прибыл к нам из Вены в "деловую поездку", - написал силовик.



По словам Аброськина, пишет GORDONUA.COM, преступная деятельность данных граждан имеет транснациональный характер и подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны с их помощью дестабилизировать ситуацию в Украине.



"Это еще одно из направлений гибридной войны. И если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри... В настоящее время на территории Украины остаются где-то около 25-29 "воров в законе". Большинство из них - выходцы из России, Грузии, Абхазии, Осетии", - отметил замглавы Национальной полиции.