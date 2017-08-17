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МИД РК призвал казахстанцев в Барселоне воздержаться от посещения центра

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 21:54
МИД РК призвал казахстанцев в Барселоне воздержаться от посещения центра
Посольство Казахстана в Испании открыло телефон "горячей линии": +34-674-482-333
МИД Казахстана проверяет, есть ли среди пострадавших в результате наезда на людей в Барселоне граждане Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По предварительным данным, полиция Испании назвала произошедшее терактом. Рекомендуем гражданам Казахстана, находящимся в данный момент в Барселоне, воздержаться от посещения центра города и соблюдать меры предосторожности. Посольство Казахстана в Испании открыло телефон "горячей линии": +34-674-482-333. Около часа назад грузовая автомашина наехала на толпу людей в центре Барселоны. Есть пострадавшие. Казахстанские дипломаты в Испании уже выясняют, нет ли среди них граждан Казахстана", - написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook. Напомним, инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла.

Как рассказали свидетели, водитель проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. Полиция квалифицировала это ЧП как теракт. Правоохранители также сообщили об одном погибшем и 20 пострадавших в результате инцидента. Преступник, по предварительным данным, скрылся.

Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах.
Источник: tengrinews.kz
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