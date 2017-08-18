Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне. Об этом заявил премьер-министр страны Мариано Рахой после совещания с руководством государственных служб безопасности, сообщает РИА Новости.



Рахой начал свое выступление со слов соболезнований жертвам теракта и их близким. "Жертвы и близкие - это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы", - сказал премьер.



Он напомнил, что Испания знает, что такое терроризм. "Но мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации", - сказал Рахой.



Он заявил, что в ближайшее время будет созвано заседание так называемого "антитеррористического пакта", который поддерживают крупнейшие партии страны. "Надо, чтобы виновники понесли наказание за это варварство", - добавил Рахой. Он также поблагодарил всех мировых лидеров, которые обратились к нему со словами соболезнований в связи с терактом.



17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.



Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в Казахстане).