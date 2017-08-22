Недовольные счетами за парковку в аэропорту Астаны водители устроили забастовку

Водители, получившие счета на внушительную сумму за парковку возле международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, устроили забастовку, передает Today.kz.

Как сообщили в пресс-службе "Астана LRT", двум автовладельцам предъявили счета за парковку в размере 152 тысяч тенге.



По словам пресс-секретаря компании Аскара Атагулина, в аэропорту прошла тестирование электронная система по выдаче талонов на краткосрочную парковку.



"Выяснилось, что водители заехали на краткосрочную парковку аэропорта Астаны 19 августа, 22 августа пытались выехать. За эти три дня им выставили счет на оплату в размере 152 тысяч тенге. Автовладельцы, перегородив машинами выезд, устроили забастовку, отказывались платить",- рассказал Атагулин.



Руководством "Астана LRT" была создана ответственная группа, которая узнает, сколько автомобилей заезжают и выезжают с парковки в течение суток, сколько из них остаются на парковке.



"Если, грубо говоря, таких машин из тысячи будет хотя бы 30 процентов, то, конечно, это будет нашим упущением по плохому информированию жителей и гостей города. Мы будем заниматься информированием и продлим эту акцию еще на какое-то время. Но если окажется, что таких людей меньше одного процента, то это будет значит, что люди сами оказались невнимательными. Существует 10 въездов на краткосрочную парковку. На каждом въезде, возле каждого паркомата есть надписи и стенды, которые очень трудно не заметить. Также есть надпись на самом шлагбауме на казахском и русском языках. У нас есть краткосрочная, крытая и бесплатная парковки. У людей есть выбор. Получается, что они просто невнимательны: где-то не увидели, где-то недослышали и остались в итоге не информированы", - сообщил Аскар Атагулин.



Пресс-секретарь отметил, что водители в итоге не оплатили свои счета.



"Ни один человек не оплатил ни копейки из тех больших счетов на оплату, которые им пришли. У тех, кто обратились в кассу касательно данного счета на оплату, были взяты заявления о том, что они лично проинформированы о правилах и тарифах краткосрочной парковки международного аэропорта Астаны. Впредь обязуются платить оплату в полном размере", - сказал Атагулин.



Ранее жители и гости столицы уже жаловались на "заоблачные" счета за парковку возле международного аэропорта Астаны. Система по выдаче талонов за парковку продолжала насчитывать тариф тем, кто выехал с территории аэропорта, оставив талон себе. Таких оказалось 8 222. В итоге некоторые их них получили огромные счета за парковку. Так, одному из водителей предъявили счет на 1 457 000 тенге. Заместитель председателя правления по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилев во время пресс-конференции в столичном акимате прокомментировал высокие цены.