Около 20 тысяч казахстанских студентов уедет обучаться за рубеж

Президент Ассоциации высших учебных заведений страны Рахман Алшанов заявил, что около 20 тысяч казахстанских студентов для получения высшего образования уезжают из страны, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "Астана"



Алшанов сообщил, что проблема оттока абитуриентов длится уже несколько лет. В прошлом году из 121 тысячи выпускников более 70 тысяч уехали в Россию. Одной из причин он назвал недостаточное количество грантов.



"Россия активизировалась. Они приезжают в казахстанские ВУЗы, предлагают, скажем так, стипендии при поступлении, общежитие и трудоустройство. Одновременно они упростили правила приема. В этом году школы окончили 136 тысяч 269 выпускников. Получается, ориентировочно тысяч 15-20 может уйти в зарубежные ВУЗы. Наверняка, из них процентов 70 в российские ВУЗы", - сообщил президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов.

Эксперты уже ищут возможность изменить ситуацию. И для конкурентоспособности отечественных ВУЗов создается целый комплекс мер.



"Акиматом была выдвинута инициатива о выделении 200 грантов из бюджета области на высшее образование. Это тоже дало большой позитив именно для региона по снижению оттока наших студентов. Количество уехавших в зарубежные ВУЗы составляет около 890 человек против 1800 с хвостиком в прошлом", - рассказал руководитель Управления образования ВКО Нургельды Абжапаров.