В Костанайской области решили бороться с оттоком абитуриентов в вузы России

В 44 школах региона не было ни одного желающего сдавать ЕНТ. В Лисаковске, Рудном каждый второй выпускник выбрал обучение в российских вузах, в Костанае, Карабалыкском районе и в областной школе для одаренных детей «Озат» - каждый третий, каждый четвертый - в Федоровском районе, передает корреспондент BNews.kz.



Об этом на областном августовском совещании сообщила руководитель управления образования Батима Даумова. Она уверена, – в том, что выпускники предпочитают российские вузы казахстанским, виноваты и учителя.



«Одна из серьезных проблем - отток интеллектуальной и эрудированной молодежи из республики. 39,3% выпускников не принимали участие в ЕНТ по причине поступления в вузы России. Из них 60,6 процентов – это отличники и хорошисты, то есть интеллектуальный потенциал области. Следовательно, мы, педагоги, где-то не смогли убедить своих воспитанников увидеть собственные перспективы на Родине», - считает Батима Даумова.



По ее мнению, участие в ЕНТ – это не только показатель качества знаний, но, в первую очередь, показатель уровня патриотического воспитания.



«Один из путей решения данной проблемы - утверждение госзаказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием за счет расходов местного бюджета. Сегодня нами уже разработан четкий алгоритм действий для распределения грантов в текущем году», - сообщила Батима Даумова.



О том, что теперь низкий процент участия в ЕНТ будет рассматриваться как упущение педагогов в части патриотического воспитания школьников, сказал глава региона Архимед Мухамбетов. Он привел в пример опыт Восточно-Казахстанской области в этом вопросе.



«В прошлом году в ВКО уехали поступать в российские вузы более 1000 выпускников. В этом году они снизили этот показатель на 30 процентов. За счет чего? За счет грантов, работы, индивидуальной беседы. Поэтому надо этот опыт перенимать. Заставлять никого не надо, но нужно показывать возможности казахстанской высшей школы», - отметил Архимед Мухамбетов.



Помочь в решении проблемы также может реализация программы «Рухани Жангыру».



«Необходимо выстроить такую систему, где обучение и воспитание наших детей проходило бы через особое отношение к родной семье, школе, любовь к своей малой родине. Примером такой целостной системы является уникальный социальный проект «Ауылым алтын бесігім», инициатором и исполнителем которого выступает общественное объединение под руководством директора детско-юношеского Центра «ЖасҰлан» Елены Цвентух. Здесь образовательный и воспитательный моменты строятся на сакральных, значимых исторических местах южного региона области, ведется активная информационно-разъяснительная работа. Данный подход, где завязаны воедино образование, культура, география, история, будет приносить свои плоды и результаты. Не случайно подавляющее большинство выпускников Аркалыка, 83,6%, участвовали в ЕНТ, оставляя свой выбор за казахстанским образованием», - отметила Батима Даумова.