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Какие крупные заводы простаивают в Казахстане

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Какие крупные заводы простаивают в Казахстане
Фото: livejournal.com
В восьми областях Казахстана, согласно озвученным премьер-министром данным, простаивают 15 крупных заводов. Какие именно предприятия не функционируют и по каким причинам, рассказали в Министерстве по инвестициям и развитию РК в ответе на официальный запрос Today.kz.

Напомним, в ходе заседания правительства 22 августа 2017 года Бакытжан Сагинтаев поручил акимам областей возобновить работу 15 простаивающих предприятий. Заводы должны быть реанимированы до 1 декабря 2017 года.
"Замороженные" предприятия, деятельность которых планируется восстановить, расположены в восьми областях Казахстана.

Рекордсменом по количеству простаивающих без дела производств стала Костанайская область. Здесь расположены четыре таких завода - по выпуску мяса бройлера, подсолнечного масла, автомобилей Ssang Yong модели Nomad, а также полиэтиленовых труб и фитингов.

В Акмолинской области простаивают два предприятия: по производству коллективных концентратов и по переработке пиломатериалов, пропитке древесины антисептиками.

Еще два казахстанских завода заморожены в Актюбинской области: по производству щебня, а также химических продуктов и моторного топлива.
В Атырауской области без дела стоит завод камышитово-стружечной плиты.

Два восточно-казахстанских предприятия по производству комовой негашеной извести и по строительству Таскаринской золотоизвлекательной фабрики также пока не выпускают продукции.

Компания по переработке отработанного моторного масла и резиновых изделий не функционирует в Западно-Казахстанской области.

В Павлодарской области, согласно информации МИР РК, могли бы производить золото и грузовые вагоны.

А в СКО приостановлено производство титано-циркониевых руд.
Причины "заморозки", по данным профильного министерства, у всех заводов различные.

"Причины простоя предприятий разные, в том числе нехватка оборотных средств, необходимость модернизации производства, отсутствие рынка сбыта, перенастройка технологической линии, сезонный характер производства и другие", - отмечают в МИР.
Однако руководство не всех заводов "бездельничало" во время застоя, некоторые их них нашли инвесторов и обновили технику.
Некоторые даже сделали ремонт.
"Период остановки производства некоторые предприятия использовали с пользой, а именно, осуществили технологическое перевооружение линий, нашли потенциальных инвесторов, произвели ремонт, усовершенствовали технологии производства", - рассказали в ведомстве.
Стоит отметить, 22 августа премьер-министр заявил, что для возобновления работы предприятий у акимов имеются все инструменты государственной поддержки.

Как пояснили в МИР РК, к ним относятся: получение предприятиями кредитов по льготной ставке, субсидирование ставки вознаграждения по займам, возмещение затрат при экспорте продукции, возможность заключения долгосрочных контрактов и другие.

Сейчас акиматы областей уже разработали дорожные карты, где пошагово распланированы мероприятия по возобновлению дальнейшей деятельности предприятий.

Отсрочка дедлайна (1 декабря 2017 года) по "разморозке" предприятий не предусмотрена. Как обещают в министерстве, компании будут работать на полной мощности.

После запуска 15 заводов обеспечат работой более 1 800 человек.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ёж
 дорожник (Посетители) Сегодня, 21:08

Наш градообразующий ХГМЗ уже не "разморозишь"

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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