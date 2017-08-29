Какие крупные заводы простаивают в Казахстане

В восьми областях Казахстана, согласно озвученным премьер-министром данным, простаивают 15 крупных заводов. Какие именно предприятия не функционируют и по каким причинам, рассказали в Министерстве по инвестициям и развитию РК в ответе на официальный запрос Today.kz.
Напомним, в ходе заседания правительства 22 августа 2017 года Бакытжан Сагинтаев поручил акимам областей возобновить работу 15 простаивающих предприятий. Заводы должны быть реанимированы до 1 декабря 2017 года. "Замороженные" предприятия, деятельность которых планируется восстановить, расположены в восьми областях Казахстана.
Рекордсменом по количеству простаивающих без дела производств стала Костанайская область. Здесь расположены четыре таких завода - по выпуску мяса бройлера, подсолнечного масла, автомобилей Ssang Yong модели Nomad, а также полиэтиленовых труб и фитингов.
В Акмолинской области простаивают два предприятия: по производству коллективных концентратов и по переработке пиломатериалов, пропитке древесины антисептиками.
Еще два казахстанских завода заморожены в Актюбинской области: по производству щебня, а также химических продуктов и моторного топлива. В Атырауской области без дела стоит завод камышитово-стружечной плиты.
Два восточно-казахстанских предприятия по производству комовой негашеной извести и по строительству Таскаринской золотоизвлекательной фабрики также пока не выпускают продукции.
Компания по переработке отработанного моторного масла и резиновых изделий не функционирует в Западно-Казахстанской области.
В Павлодарской области, согласно информации МИР РК, могли бы производить золото и грузовые вагоны.
А в СКО приостановлено производство титано-циркониевых руд. Причины "заморозки", по данным профильного министерства, у всех заводов различные.
"Причины простоя предприятий разные, в том числе нехватка оборотных средств, необходимость модернизации производства, отсутствие рынка сбыта, перенастройка технологической линии, сезонный характер производства и другие", - отмечают в МИР. Однако руководство не всех заводов "бездельничало" во время застоя, некоторые их них нашли инвесторов и обновили технику. Некоторые даже сделали ремонт. "Период остановки производства некоторые предприятия использовали с пользой, а именно, осуществили технологическое перевооружение линий, нашли потенциальных инвесторов, произвели ремонт, усовершенствовали технологии производства", - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, 22 августа премьер-министр заявил, что для возобновления работы предприятий у акимов имеются все инструменты государственной поддержки.
Как пояснили в МИР РК, к ним относятся: получение предприятиями кредитов по льготной ставке, субсидирование ставки вознаграждения по займам, возмещение затрат при экспорте продукции, возможность заключения долгосрочных контрактов и другие.
Сейчас акиматы областей уже разработали дорожные карты, где пошагово распланированы мероприятия по возобновлению дальнейшей деятельности предприятий.
Отсрочка дедлайна (1 декабря 2017 года) по "разморозке" предприятий не предусмотрена. Как обещают в министерстве, компании будут работать на полной мощности.
После запуска 15 заводов обеспечат работой более 1 800 человек.
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