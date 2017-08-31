В аэропортах и вокзалах снова могут открыться молельные комнаты

В целях обеспечения светских принципов государства и запросов верующих граждан, Министерство по делам религий и гражданского общества пересмотрело требования к открытию молельных комнат (намазхана) и книжных магазинов для продажи религиозной литературы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



Приказом министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева утверждена новая редакция Инструкции по определению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений).



Принципиальным новшеством Инструкции стала отмена действовавшего запрета на открытие помещений для проведения религиозных мероприятий в железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и портах. Данное изменение внесено в целях улучшения условий для удовлетворения религиозных потребностей путешествующих верующих, которые вынужденно могут длительное время находится в залах ожиданий.



Если до этого запрещалось открывать молельные комнаты (намазхана) в различных помещениях, находящихся ближе 300 метров от госучреждений, то теперь ограничения в 300 метров оставлены лишь для учебных заведений, за исключением религиозных организаций образования.



Вместе с тем, для обеспечения надлежащих условий при совершении богослужений, при открытии молельных комнат необходимо соблюдать определенные требования. Так, помещения для проведения религиозных мероприятий должны иметь общую площадь от 20 до 100 кв.м., оснащены видеокамерами, с выходом на пульт управления охраны. Кроме того, подобные помещения должны быть обеспечены санитарным узлом для совершения омовения и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно законодательству.



В целом, решение об открытии молельных комнат принимается владельцами самих объектов, связанные с этим расходы несут сами хозяева данных объектов.

