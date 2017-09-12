Тела детей в холодильнике в Алматы: Задержан подозреваемый

Многоэтажка находится в одном из дворов Турксибского района. Фото программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ
Полиция Алматы задержала подозреваемого в совершении убийства двух детей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сообщается, что им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сожитель матери убитых.
"В настоящее время проводится комплекс процессуальных и следственных мероприятий, направленных на установление мотива преступления и обстоятельств его совершения. На данном этапе мужчина признает свою вину. В рамках досудебного производства будут назначены соответствующие экспертизы и другие исследования, которые поспособствуют полноте, всесторонности и объективности расследования.
Вместе с тем сейчас проводится допрос матери детей, задержанной вместе со своим сожителем. Отметим, накануне женщина была объявлена в розыск как без вести пропавшее лицо", - сообщил начальник следственного управления ДВД Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.
Также сообщается, что накануне днем полиция установила местонахождение старшего ребенка гражданки В., который сразу был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследований. Напомним, как стало известно ранее, тела детей нашли в сумке, которая была в холодильнике.
Со слов соседей, неприятный запах из съемной квартиры исходил несколько дней. Сам хозяин квартиры, по некоторым сведениям, живет в другом городе. Источником запаха оказался холодильник, который не был подключен к сети электропитания. Как рассказали соседи, внутри была сумка с жуткой находкой. Они вызвали полицию.
Соседи заявили, что не проявляли интереса к этой квартире. По их словам, она всегда сдавалась в аренду. О последних жильцах соседи затруднились рассказать.
Ранее очевидцы сообщили Tengrinews.kz, что незадолго до инцидента квартиру сняла женщина с тремя детьми. Якобы старшему ее ребенку было четыре года, а среднему - полтора года. Самому младшему не было и года. Как известно, досудебное расследование проводится по статье "Убийство".
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