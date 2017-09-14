В Узбекистане глава района избил директоров школ

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором хоким района в Сырдарьинской области Узбекистана по очереди избивает выстроившихся в ряд директоров школ, сообщает «Газета.уз».Издание Kun.uz опубликовало видеоролик, на котором, как сообщается, запечатлен процесс избиения хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржоном Эгамбердиевым директоров местных школ.В ролике видно, как мужчина, называемый главой администрации, по очереди ругает и избивает выстроившихся в ряд директоров. Судя по его словам, причиной «наказания» стало то, что директора не смогли обеспечить явку учителей на праздник, посвященный Дню независимости.Удары наносятся обеими руками в основном по плечам «провинившихся», однако один из них получает удар и по лицу.Ссылаясь на источник, Kun.uz сообщает, что поводом для инцидента, случившегося в августе, мог быть выговор, полученный хокимом от главы администрации Сырдарьинской области за низкий уровень организации праздника.Носиржон Эгамбердиев был утвержден хокимом Сайхунабадского района в октябре 2016 года. Ранее он работал начальником областного управления среднего специального, профессионального образования.