Эксперты назвали пять привычек водителей, которые «убивают» автомобиль

У каждого водителя есть определенный список вещей, которые нельзя делать с автомобилем. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но почти у всех он неполный. Сегодня мы расскажем о пяти привычках, которые вредят автомобилю, и со временем могут привести к его преждевременной кончине.



Резкое переключение передач



Проще всего убить коробку передач, переключаясь с первой передачи на заднюю и наоборот, не дожидаясь, пока автомобиль полностью остановится. Еще хуже сразу после этого резко стартовать.

И ведь многие так делают, например, при развороте. Едут вперед, потом резко выворачивают руль в другую сторону, включают заднюю скорость, когда машина ещё полностью не остановилась и катится вперед, и тут же сдают назад. Потом ещё раз то же самое, но уже вперед. Такое переключение передач вредит как механической коробке передаче, так и любой автоматической.



Нагрузка на трансмиссию в такие моменты колоссальная, и делая так регулярно, вы медленно и верно сокращаете ресурс коробки передач.



Правильнее всего переключать передачи плавно после полной остановки автомобиля, держа в это время ногу на тормозе. То же самое, кстати, написано в инструкциях по эксплуатации.





Резкий старт на непрогретом двигателе



Чем еще часто грешат современные водители, так это резким стартом сразу после запуска мотора. И если летом это не так страшно, то зимой, когда на улице холодно, это может грозить капитальным ремонтом двигателя. А если не ремонтом, то сокращением ресурса точно.



Дело в том, что поршень и стенки цилиндра нагреваются неравномерно, нужно время, чтобы их температура стала примерно одинаковой, в противном случае двигатель может заклинить. Чаще всего это случается, когда зимой водитель, не прогрев машину, сразу жмет на газ по полной, держа стрелку тахометра близко к красной зоне.



Прогревать мотор до рабочей температуры, стоя на парковке, можно очень долго, особенно если речь идет о турбомоторе. Но долго стоять вовсе необязательно. Можно дать поработать машине на холостых оборотах пару минут, а потом отправляться в путь, но без резких ускорений, примерно на 2000 об/мин. И ехать так до тех пор, пока двигатель не разогреется до своей рабочей температуры.



Езда на холостых оборотах



Многие водители небезосновательно считают, что, чем ниже обороты двигателя, тем меньше топлива он потребляет. Это так, спорить с этим нет смысла. Но вот постоянно ездить на оборотах, близких к холостым, для двигателя вредно.



Если вы едете плавно, с постоянной скоростью на высшей передаче, то все нормально. Но если вы едете со скоростью 60 км/ч на 6-ой передаче и вдавливаете педаль газа в пол, чтобы кого-то обогнать или ускориться, двигателю приходится несладко.



Он начинает захлебываться топливом, потому что находится вне полки крутящего момента, испытывает огромные нагрузки и начинает неприятно вибрировать — это признаки детонации, которая разрушает не только двигатель, но и подшипники, валы, коробку передач, поршни, вкладыши коленвала, а в камерах сгорания в этот момент стремительно растет нагар. Плюс к этому на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.



Чтобы продлить жизнь мотору, нужно всегда правильно выбирать передачу. Если хотите ускориться, нужно включать такую передачу, чтобы обороты двигателя были никак не меньше 3000 об/мин (для бензинового мотора без турбонаддува). В этом, кстати, можно убедиться, понаблюдав, как работают современные автоматические и роботизированные коробки передач. При спокойной езде они переходят на максимально возможную передачу, но как только водитель начинает давить на газ, коробка скидывает одну, две или три передачи, поднимая обороты двигателя до рабочего диапазона.



Нога на сцеплении



Это актуально для машин с механической коробкой передач. Так делают некоторые водители: подъезжают к светофору или перекрестку, выжимают сцепление, останавливаются, включают первую передачу и ждут, когда загорится зеленый.



Таким образом, когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина «корзины» сцепления, так как вместе они отжимают ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держишь педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую «корзину» и выжимной подшипник.



Еще хуже, когда при движении по городу водитель полностью не убирает ногу с педали сцепления или стартует с пробуксовкой ведущих колес.



В идеале педаль сцепления нужно нажимать только при переключении передач, а сразу после убирать ее на площадку для отдыха левой ноги. На светофорах и в пробках машины с механической коробкой передач нужно переводить на «нейтраль».



Грузоперевозки и езда с прицепом



У каждой машины есть предельная грузоподъемность. У легковых машин, как правило, в районе полутонны. Ездить с перегрузом неправильно в первую очередь из-за резко ухудшающейся безопасности. Во-вторых, во время перегруза автомобиля страдают практически все системы: двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление, резина.



Отдельно стоит сказать про езду с прицепом. В теории с прицепом может ехать любой автомобиль с фаркопом. Но без последствий переносят такие поездки только тяжелые внедорожники и пикапы. Для малолитражки и городского хэтчбека такие поездки губительны. В первую очередь они губительны для малообъемных турбированных двигателей и современных автоматических коробок передач: роботов с двумя сцеплениями и вариаторов.



В идеале автомобиль лучше не перегружать и с прицепом не ездить. Любая дополнительная нагрузка сказывается на ресурсе автомобиля. Правильным решением в ситуации, когда нужно перевести что-то большое и тяжелое, будет заказать услуги доставки или вызов грузового такси.





