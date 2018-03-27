Стрельба в Кызылорде: пострадавший скончался в больнице

Пострадавший в перестрелке в Кызылорде скончался, передает корреспондент Tengrinews.kz о ссылкой на пресс-службы на Региональную службу коммуникаций области.



"Пострадавший поступил в областной медицинский центр в тяжелом состоянии, с приемного покоя он сразу был доставлен в реанимационное отделение. Было проведено обследование и поставлен диагноз - огнестрельное проникающее ранение брюшной полости, поврежденные внутренние органы, внутреннее повреждение геморрагический шок 4 степени. Была проведена операция. Несмотря на проведенные экстренные реанимационные мероприятия вечером, 27 марта пострадавший скончался", - сообщила пресс-служба областного Управления здравоохранения.



Напомним, 27 марта в Кызылорде по ул. Айтеке би произошла драка со стрельбой между молодыми людьми. В результате один человек с телесными повреждениями поступил в областной медицинский центр. По информации замначальника ДВД области Нурлана Анарбаева, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259, часть 3, "Хулиганство". "В данное время подозреваемые лица, участники данного хулиганского действия установлены, они доставлены в ГУВД, сейчас с ними проводятся следственные мероприятия. Все их данные не разглашаются в интересах следствия",- добавил он.