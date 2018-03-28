Шведские медведи нашли способ борьбы с охотниками

Поведение бурых медведей в Скандинавии изменилось из-за особенностей шведских законов.
Исследователи изучили данные о поведении бурых медведей в Швеции, собранные в течение 22 лет. Выяснилось, что за это время стало больше медведиц, которые ухаживают за детенышами на год дольше, чем прежде.
По мнению ученых, это объясняется тем, что в Швеции разрешено убивать медведей-одиночек без специальной лицензии. В то же время охота на медведей, передвигающихся группами, ограничена. В результате охотники убивают одиноких медведиц в четыре раза чаще, чем с медвежатами.
Звери пользуются тем, что более долгое время ухода за потомством повышает шансы на выживание и для медведицы, и для медвежат. Если в 2005 году лишь семь процентов самок оставались с детенышами на год дольше обычного, то к 2015 году их доля достигла 36 процентов.
«Человек стал эволюционной силой в жизни медведей», — комментирует один из авторов исследований, профессор Йон Свенсон (Jon Swenson) из Норвежского университета наук о жизни.
В 2016 году сообщалось, что скандинавские медведицы стараются воспитывать потомство недалеко от людей. Таким образом они избегают агрессивных самцов, которые склонны убивать медвежат, но опасаются приближаться к людям.
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