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Кадыров готов оказать помощь в поиске пранкера Вольнова, если перед ним поставят такую задачу

Просмотров:355 Опубликовано: Вчера, 21:08
Кадыров готов оказать помощь в поиске пранкера Вольнова, если перед ним поставят такую задачу
Фото: Зубайр Байраков/ТАСС
Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера, но в случае, если задача по поиску Вольнова будет поставлена перед Кадыровым, он готов её выполнить.

«Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны».


Умаров пояснил, что пранкеры, распространяющие ложную информацию о трагедии в Кемерово, должны быть наказаны максимально строго.

«Рамзан Ахматович чётко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».


Ранее Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал, что на фоне траура «попытки тиражировать ложь о количестве жертв кощунственны и бесчеловечны». Глава Чечни потребовал строго наказывать за подобные деяния.

СК РФ сегодня возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По данным следствия, Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших».

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. В России сегодня объявлен траур.
Источник: govoritmoskva
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Комментарии ( 2 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 00:52
Сейчас СБУ или англичане пшикнут этому горе-пранкеру из баллончика какого-нибудь весёлого газу, а виноват, как всегда, будет Путин.
 
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  • Краснов
 kazakhstan (Посетители) Вчера, 23:16
"Официальная версия" никто не верит этой формулеровке, потому что никто не верит во власть.
 
 

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