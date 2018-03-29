В Туркменистане пользователям карт VISA заблокировали доступ к счетам

В середине февраля Внешэкономбанк Туркменистана одновременно заблокировал 29 тысяч карт Visa из примерно 30 тысяч им же самим выпущенных. В рузельтате этого более 96 процентов владельцев международных карт не могут воспользоваться ими за рубежом, сообщает CA-NEWS.



Как сообщают источники в банковской сфере страны, возможность использования карт VISA имеют лишь избранные бизнесмены и люди, приближенные к семье президента. Чтобы получить вразумительный ответ от банковских служащих, нужно отстоять не один час в очереди в головном офисе банка в Ашхабаде.



"В банке - сотни владельцев карт. Ситуация привела к тому, что на популярном в Туркменистане сайте объявлений Vestniktm все чаще мелькают предложения за деньги отстоять очередь в банке. Вознаграждение составляет от 40 манатов (около трех долларов) и выше. Очевидно, желающие находятся", - отмечает издание "Альтернативные новости Туркменистана".



Своей ситуацией поделился житель одного из велаятов. Его семья столкнулась с той же самой проблемой - блокировкой пластиковой карты. "Моя жена - студентка последнего курса института в одной из стран СНГ. До сих пор она пользовалась картой своей матери, находящейся в Туркменистане. Так делала не только моя жена, но и многие студенты, которым нужна финансовая поддержка родителей.



За "незаконное" использование карты другим лицом банк не только полностью заблокировал карту, но и наказал ее владелицу, то есть мою тещу, по полной программе. Она теперь не может послать своей дочери деньги даже по международной платежной системе Western Union. Тысячи людей в одночасье лишились доступа к собственным средствам, а те, кто находятся за границей, в момент стали нищими и бомжами. Они не могут ни поесть купить, ни за ночлег заплатить", - отметил он.



"Мы не торгаши, - пишет автор, - нам нужно оплачивать учебу, на носу - защита диплома, имеются все необходимые доказательные документы - справки с работы, с института, а также подтверждающие родство. Помогите разблокировать карту или хотя бы получить разрешение отправлять средства через Western Union!"



В сообщениях некоторых других пользователей пластиковых карт Visa утверждается, что в Ашхабаде есть лица, которые за деньги могут все, в том числе и оказать содействие в разблокировании карты в банке.

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