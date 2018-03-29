Как все казахстанцы должны будут отчитаться налоговикам об имуществе

В Департаменте государственных доходов по Алматинской области напомнили о правилах перехода ко всеобщему декларированию, которое начнется уже в 2020 году, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве подчеркнули, что с 1 января 2020 года всем казахстанцам необходимо будет выполнить ряд действий, чтобы войти в систему декларирования доходов и расходов. Физические лица должны будут предоставить декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00).



В так называемой "входной декларации" необходимо зафиксировать по состоянию на 31 декабря года, предыдущего году вхождения в систему, сведения об активах, требованиях и обязательствах физического лица. В последующем представляется декларация о доходах и имуществе физического лица (ежегодная декларация), в которой отражаются доходы, сведения об отчуждении или приобретении имущества, права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доля участия и другое), расходы на приобретение такого имущества, а также источники покрытия таких расходов.



Круг лиц, представляющих декларацию: - совершеннолетние граждане Казахстана; - оралманы и лица, имеющие вид на жительство; - несовершеннолетние лица при наличии зарегистрированного на них имущества (обязанность по представлению декларации будет возложена на законных представителей несовершеннолетних лиц); - иностранцы при наличии имущества на территории Республики Казахстан или необложенных доходов из Республики Казахстан.



В декларации об активах и обязательствах подлежит отражению информация: - об имуществе (деньги, ценные бумаги, недвижимость, земельные участки, транспортные средства и другое), требованиях и обязательствах физического лица; - о наличных денежных средствах в пределах суммы, не превышающей 500-кратный МЗП, за исключением легализованных денег; - о банковских сведениях (депозиты, кредиты).



При этом физическое лицо декларирует самостоятельно только по зарубежным банкам. Сведения по депозитам и кредитам в казахстанских банках не заполняются, поскольку такая информация будет получена органами государственных доходов от банков; - о сумме задолженности других лиц перед физическим лицом или задолженности физического лица перед другими лицами в случае превышения суммы свыше 500 МЗП при наличии договора или иного документа, являющегося основанием такой задолженности.



При желании физическое лицо вправе указать: - культурные ценности, включенные в Государственный реестр культурных ценностей; биологические активы; - драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия, изготовленные из них, и другие предметы, содержащие драгоценные камни и металлы, а также произведения искусства и антиквариата в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 500-кратного МЗП (12,2 миллиона тенге) и наличия документов, подтверждающих стоимость такого имущества; - прочее имущество в случае превышения цены (стоимости) свыше 500-кратного МЗП за единицу данного имущества и наличия документов, подтверждающих стоимость такого имущества.



Декларация представляется не позднее 15 июля 2020 года - на бумажном носителе и не позднее 15 сентября 2020 года - в электронном виде.