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Головкин может завоевать еще один чемпионский пояс

Просмотров:114 Опубликовано: Вчера, 22:31
Головкин может завоевать еще один чемпионский пояс
Это будет его уже 20-я защита титулов.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz

Это будет его уже 20-я защита титулов. Также казахстанский боксер сможет претендовать на еще один пояс — специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC), изготовленный ремесленниками из штата Чьяпас (Мексика). Он уже доставлен в Лас-Вегас.

Напомним, 16 сентября на кону боя Головкина с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) также стоял специальный пояс WBC, который изготовили специалисты по декоративно-прикладному искусству из индейского народа Мексики уичоли. Ожидается, что 5 мая Геннадий Головкин проведет не бой на MGM Grand Arena. Его соперник будет объявлен позднее.
Источник: zakon.kz
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