В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец, который, правда, при рождении был женщиной, но прошел процедуру смены пола. Об этом сообщило финское издание Yle.



Для того, чтобы родить ребенка, будущему отцу пришлось прервать гормональную терапию, сообщает «Газета.ру».



Отмечается, что беременность прошла без проблем и ребенок родился весом почти 4 кг, ростом 53 см.



Самая большая проблема у «роженника» возникла с медицинскими электронными системами. Программы не хотели признавать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека уже стоит социальный идентификационный номер мужчины.



12 февраля суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских, ранее удалившую себе грудь, мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей.



По словам ее адвоката Алексея Бушмакова, в повторном решении инстанции указано, что женщина состоит в однополом браке, который не может быть зарегистрирован на территории России.