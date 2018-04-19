WhatsApp запускает новую функцию

У пользователей WhatsApp появилась возможность возвращать файлы, стертые из памяти устройства. Восстановлению подлежат документы, голосовые сообщения, фото, GIF или видео, удаленные не позднее нескольких месяцев назад, сообщают Вести.Hi-tech.



Так, редакция портала WABetaInfo смогла "воскресить" документы 2-3-месячной давности, а вот медиафайл, удаленный в августе 2017 года, вернуть не удалось - мессенджер посоветовал обратиться к отправителю.



При этом важно, чтобы у пользователя было сохранено оригинальное сообщение WhatsApp, к которому был прикреплен файл. Иначе восстановить восстановить его будет невозможно. Новая функция доступна в версии 2.18.113 для Android. На iOS-устройствах новая функция недоступна. Ранее стертые файлы хранились на серверах WhatsApp только в течение 30 дней, после чего исчезали.



На фоне недавнего скандала с Facebook эта функция вызывает определенные противоречия, но разработчики уверяют, что все данные на платформе защищены сквозным шифрованием.



В администрации WhatsApp также утверждают, что он не отслеживают сообщения, передаваемые через платформу.