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WhatsApp запускает новую функцию

Просмотров:27 Опубликовано: Сегодня, 06:25
WhatsApp запускает новую функцию
Иллюстративное фото
У пользователей WhatsApp появилась возможность возвращать файлы, стертые из памяти устройства. Восстановлению подлежат документы, голосовые сообщения, фото, GIF или видео, удаленные не позднее нескольких месяцев назад, сообщают Вести.Hi-tech.

Так, редакция портала WABetaInfo смогла "воскресить" документы 2-3-месячной давности, а вот медиафайл, удаленный в августе 2017 года, вернуть не удалось - мессенджер посоветовал обратиться к отправителю.

При этом важно, чтобы у пользователя было сохранено оригинальное сообщение WhatsApp, к которому был прикреплен файл. Иначе восстановить восстановить его будет невозможно. Новая функция доступна в версии 2.18.113 для Android. На iOS-устройствах новая функция недоступна. Ранее стертые файлы хранились на серверах WhatsApp только в течение 30 дней, после чего исчезали.

На фоне недавнего скандала с Facebook эта функция вызывает определенные противоречия, но разработчики уверяют, что все данные на платформе защищены сквозным шифрованием.

В администрации WhatsApp также утверждают, что он не отслеживают сообщения, передаваемые через платформу.
Источник: tengrinews.kz
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