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Сколько казахстанских компаний финансируются из иностранных источников

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 08:42
Сколько казахстанских компаний финансируются из иностранных источников
Иллюстративное фото ©REUTERS
В Казахстане более 400 компаний и общественных организаций получают финансирование из иностранных источников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Данные сведения представили в Комитете госдоходов Министерства РК по запросу редакции. По официальным данным, в Казахстане числится 425 компаний, общественных организаций, получающих финансирование из иностранных источников, в том числе от зарубежных компаний.

"Общая сумма поступивших налогов в бюджет составила 16 миллионов 952 тысячи тенге (2016 год - 8 миллионов 630 тысяч тенге, 2017 год - 8 миллионов 322 тысячи тенге). При этом по результатам налоговой проверки установлен один факт неуведомления органов государственных доходов о получении денег и (или) имущества из иностранных источников", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В ведомстве отметили, что согласно статье 29 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", лица или структурные подразделения - получатели денег или иного имущества от зарубежных государств, международных и иностранных организаций обязаны уведомлять органы госдоходов о получении денег или имущества из иностранных источников.

По официальным данным, за нарушение данного порядка к ответственности привлекли Республиканскую коллегию адвокатов Казахстана.

"За нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходования Республиканская коллегия адвокатов привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 460-1 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму 240 500 тенге", - сообщили в Комитете госдоходов.

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились с официальным запросом к руководству Республиканской коллегии адвокатов для разьяснения ситуации. Пока в коллегии не прокомментировали вопрос. Отметим, Министерство юстиции является регулятором в сфере адвокатской деятельности. В ведомстве отметили, что "сокрытие информации - это нарушение принципов работы самоуправляемой организации".

"Комитетом государственных доходов были выявлены и другие нарушения, связанные с пенсионным обеспечением и обязательным социальным страхованием, занижением в декларациях сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет. Общая сумма за все эти нарушения составила около 2,9 миллиона тенге", - говорится в ответе Министерства юстиции РК.

В ведомстве отметили, что в Республиканскую коллегию адвокатов направлены рекомендации.

"Предложено довести информацию о штрафах до всех членов коллегии. Министерство юстиции полагает, что у адвокатов есть право знать, каким образом осуществляется руководство организацией. Одновременно с этим рекомендовано включить расходы на оплату штрафов в отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Сокрытие информации от членов коллегии - это нарушение принципов работы самоуправляемой организации", - говорится в официальном ответе Министерства юстиции.
Источник: tengrinews.kz
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