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У нас народ ушлый - Назарбаев про тех, кто хочет нажиться на 7-20-25

Просмотров:444 Опубликовано: Сегодня, 09:18
У нас народ ушлый - Назарбаев про тех, кто хочет нажиться на 7-20-25
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Накануне Нурсултан Назарбаев заявил, что заработать на госпрограмме не получится. Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Одну из пяти инициатив президента обсуждали в Уральске, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.

В Западно-Казахстанскую область Нурсултан Назарбаев прилетел из Сочи, где проходил саммит ЕАЭС.

Власти региона в красках расписали возможности области и буквально за несколько часов успели показать и мясоперерабатывающий комплекс, и мебельную фабрику, и производство сэндвич-панелей для облицовки зданий. В это время на городской площади Назарбаева уже ждали члены Ассамблеи народа Казахстана. Здесь и обсудили 5 инициатив президента, среди которых доступное жилье.

"Обеспечить доступным жильем. Первым! У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нету – будем давать. Поэтому это будут попадать молодые", - заявил Нурсултан Назарбаев.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:00
Это программа, как со стипендии в колледжах или универах. Да, на данный момент стипендия хорош, 20-30К. Это круто. Но, при этом, не все получают эту стипендию.
Так вот и с этой программой так же. Вроде она есть, вроде она нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Ozone (Посетители) Сегодня, 10:22
Боже, как будто бесплатно даёт...

Мне иногда кажется, что это не наш Президент, а кто-то другой! Ещё лет 10 назад совсем другие были речи. Обидно!

Для меня Назарбаев с детства был примером. БЫл...
 
 

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