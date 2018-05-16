Умерший человек может продлить жизнь еще как минимум пятерым - Доскалиев обратился к казахстанцам

Экс-министр здравоохранения, а ныне руководитель Республиканского координационного центра по трансплантации Жаксылык Доскалиев через информационный портал Tengrinews.kz обратился к казахстанцам с просьбой с пониманием отнестись к так называемому трупному донорству.Он отметил, что человек, у которого уже наступила смерть мозга, может посредством своих органов продлить жизнь еще как минимум пятерым людям. Поэтому обращение Доскалиева, в частности, адресовано родным и близким умерших."Я хотел бы обратиться к нашим казахстанцам, моим соотечественникам. Когда наступает смерть мозга или когда человек уже умирает, его органы уже на том свете ему не нужны, абсолютно не нужны, душа человека уходит на небеса, а тело остается и подвергается погребению. Но умерший человек может продлить жизнь еще как минимум пятерым, речь идет о парных органах, таких как почки, печень, поджелудочная железа, легкие, сердце. Я хотел бы обратиться к казахстанцам, чтобы они осознанно подходили к тому, когда, скажем, доктора говорят о том, что наступила смерть мозга и необходимо помочь другим людям. И я бы хотел бы, чтобы наши казахстанцы меня правильно поняли и, в общем-то, стремились к тому, чтобы сохранить уже другие жизни, которым архиважна пересадка этих органов", - сказал он.В настоящее время в Казахстане 2 523 человека нуждаются в донорской почке (из них 51 - дети), 532 - в донорской печени (из них 9 - дети), 130 человек ждут донорское сердце (из них 16 - дети) и 11 человек - донорское легкое."Я низко склоняю голову перед теми родителями, братьями, сестрами тех людей, которые разрешили забрать органы и пересадить их совершенно другим людям", - заявил Жаксылык Доскалиев.В ближайшее время на сайте Tengrinews.kz будет опубликовано подробное интервью нашего корреспондента с директором Центра координации по трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Жаксылыком Доскалиевым.