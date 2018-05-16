«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Мая
+26...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.77 KZT
  • €1 = 390.87 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умерший человек может продлить жизнь еще как минимум пятерым - Доскалиев обратился к казахстанцам

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Умерший человек может продлить жизнь еще как минимум пятерым - Доскалиев обратился к казахстанцам
.
Экс-министр здравоохранения, а ныне руководитель Республиканского координационного центра по трансплантации Жаксылык Доскалиев через информационный портал Tengrinews.kz обратился к казахстанцам с просьбой с пониманием отнестись к так называемому трупному донорству.

Он отметил, что человек, у которого уже наступила смерть мозга, может посредством своих органов продлить жизнь еще как минимум пятерым людям. Поэтому обращение Доскалиева, в частности, адресовано родным и близким умерших.

"Я хотел бы обратиться к нашим казахстанцам, моим соотечественникам. Когда наступает смерть мозга или когда человек уже умирает, его органы уже на том свете ему не нужны, абсолютно не нужны, душа человека уходит на небеса, а тело остается и подвергается погребению. Но умерший человек может продлить жизнь еще как минимум пятерым, речь идет о парных органах, таких как почки, печень, поджелудочная железа, легкие, сердце. Я хотел бы обратиться к казахстанцам, чтобы они осознанно подходили к тому, когда, скажем, доктора говорят о том, что наступила смерть мозга и необходимо помочь другим людям. И я бы хотел бы, чтобы наши казахстанцы меня правильно поняли и, в общем-то, стремились к тому, чтобы сохранить уже другие жизни, которым архиважна пересадка этих органов", - сказал он.

В настоящее время в Казахстане 2 523 человека нуждаются в донорской почке (из них 51 - дети), 532 - в донорской печени (из них 9 - дети), 130 человек ждут донорское сердце (из них 16 - дети) и 11 человек - донорское легкое.

"Я низко склоняю голову перед теми родителями, братьями, сестрами тех людей, которые разрешили забрать органы и пересадить их совершенно другим людям", - заявил Жаксылык Доскалиев.

В ближайшее время на сайте Tengrinews.kz будет опубликовано подробное интервью нашего корреспондента с директором Центра координации по трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Жаксылыком Доскалиевым.

Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:05
Árıne, bul jaqsy oi. Múshelerdi aýystytý yeýropada keńinen qoldanylyp jatyr, múmkin, bizdiń sheneýlikter sol yeýropaģa qarap otyrģan shyģar. Biraq, biz yeýropa yemespiz, biz Qazaqstanbyz. Bizde shash al dese bas alady. Mine osylaı
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 botden (Посетители) Сегодня, 10:57
Компенсируйте родным усопшего, хотите вечно на халяву получить, а сами на этом деньги имеют.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • nadiuna
 Ozone (Посетители) Сегодня, 10:33
Готовы всё отобрать. И при жизни и после смерти.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика