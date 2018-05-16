Предельные цены на лекарства установят в РК

Мониторинг цен в розничных аптеках Алматы и Астаны показал, что разница стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100%.



Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий», направленном на регулирование цен на все лекарства путем установления предельной стоимости, передает корреспондент Zakon.kz.



«С учетом рекомендаций, данных в ходе прошлогодних парламентских слушаний на тему обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также в рамках реализуемой дорожной карты по национальной лекарственной политике, утвержденной госпрограммой развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 - 2020 годы, министерством предусматривается внесение законопроект ряда новелл», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.



Прежде всего, по его словам, в соответствии с поручением главы государства для повышения экономической доступности лекарственных средств для населения будут внедрены механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации.



«В целях повышения экономической доступности лекарственных средств нами изучен международный опыт по регулированию цен на лекарственные средства в странах ОЭСР и ЕАЭС, который показал, что регулирование должно производиться как на стадии производителей, так и на уровне дистрибьюторов и аптек. В странах ЕАЭС ценовое регулирование на лекарства установлено на законодательном уровне в России и Республике Беларусь. В России цены регулируются на жизненно-важные лекарственные препараты (отпускная цена производителя, плюс оптовая наценка от 5 до 43% и плюс розничная от 10 до 159%)», - сообщил он.



Методика расчета устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты осуществляется при их государственной регистрации и перерегистрации. В подавляющем большинстве стран ОЭСР в связи с применением систем возмещения на бесплатные лекарства цены регулируются на всех уровнях: производитель, оптовое и розничное звенья.



«Мониторинг цен в розничных аптеках городах Алматы и Астаны показал, что разница стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100%. Так, например, минимальная цена препарата Кеторол - составила 230 тенге (Антарис KZ, Астана), а максимальная цена 500 тенге (Планета фарм, Астана) разница составляет более 100%. Наценка сегодня колеблется в оптовом звене от 7 до 50% в зависимости от стоимости лекарства, чем дороже лекарство, тем меньше наценка, а в розничном сегменте - от 30% на дорогие и до 300% на дешевые препараты и, как правило, сезонность и высокий спрос имеют значительное влияние на ее формирование», - констатировал глава ведомства.



При этом Е. Биртанов уточнил, что в РК цены регулируются только на лекарственные средства и изделия медназначения, закупаемые для оказания гарантированного объема бесплатной медпомощи, путем установления предельных цен, выше которых закупать нельзя.



«Таким образом, внедрение регулирования цен на все лекарства путем установления предельной цены с учетом оптовых и розничных наценок, выше которой продавать нельзя, позволит в последующем перейти на используемый в большинстве стран Европы механизм возмещения за лекарственное средство и уйти от процедур закупа лекарств.

Вся информация о предельных оптовых и розничных ценах будет размещена на интернет-ресурсах Минздрава, а также в госреестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий», - пояснил министр.



Кроме того, планируется внедрить обратную связь от населения с предоставлением фактов о завышении цен. С этой целью сейчас разрабатывается мобильное приложение для граждан, позволяющее получать информацию о ценах на лекарственные средства. Наряду с этим проектом закона для обеспечения качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий законопроектом предусмотрено внедрение стандартов надлежащих фармацевтических практик. Планируется усиление системы пострегистрационного контроля (фармаконадзора) лекарственных средств и мониторинга безопасности медицинских изделий, путем обязательного предоставления информации медицинскими организациями и фармацевтическими компаниями о побочных действиях лекарственного средства и медицинского изделия.



«С этой целью законопроектом вводится ряд понятий и норм, связанных с вопросами фармаконадзора лекарственных средств и мониторинга безопасности медицинских изделий. В частности, производители и держатели регистрационных удостоверений будут обязаны информировать уполномоченный орган о всех фактах побочного действия, произошедших не только на территории нашей страны, но и зафиксированных в других странах», - проинформировал Е. Биртанов.



В то же время, по его данным, для обеспечения рационального использования лекарственных средств и медицинских изделий, с целью исключения лоббирования интересов фармацевтических компаний и предоставления достоверной информации о лекарственных средствах Минздравом предусмотрено внедрение норм по рациональному выбору и этическому продвижению лекарственных средств и медизделий. Это позволит усилить контроль за выписыванием и потреблением рецептурных лекарственных средств, проводить анализ выбора лекарств, и учета их доказанной эффективности.



«Для совершенствования системы планирования и перехода на электронные закупки согласно поручений главы государства законопроектом предусмотрен переход на электронные закупки лекарств с использованием портала закупок Минфина РК. Таким образом, основными результатами внедрения законопроекта будут являться повышение экономической (ценовой) доступности лекарственных средств для всех групп населения и снижение государственных издержек на лекарственное обеспечение; гарантия безопасности, эффективности и качества лекарств и медизделий от этапа производства до рационального применения медицинской продукции», - сказал он.



«Предполагается рациональное, затратно-эффективное назначение и использование лекарств на основе достоверной и объективной информации на амбулаторном и стационарном уровнях и повышение уровня лекарственной грамотности населения и специалистов в области здравоохранения; прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий и повышение доверия граждан к системе лекарственного обеспечения. Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных затрат из бюджета», - заключил Е. Биртанов.