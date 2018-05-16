В Минздраве ответили на обращение рестораторов

Нет оснований для внесения изменений в санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных для потребления табачных изделий. В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК подчеркнули, что «запрет курения внедрен в целях осуществления фундаментального права человека дышать чистым воздухом и права на здоровье», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Предложение Национальной Ассоциации „HoReCa Казахстан“ внести изменения в действующие санитарные правила „Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий“, не имеет достаточных оснований и противоречит действующему законодательству. Согласно статье 159 Кодекса РК „О здоровье народа и системе здравоохранения“ запрет курения в общественных местах имеет широкой охват, в том числе места общественного питания. Запрет курения внедрен в целях осуществления фундаментального права человека дышать чистым воздухом и права на здоровье, которые отражены в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, которые являются международным обязательством Казахстана», — говорится в ответе Минздрава.



По данным ВОЗ, безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует, а вентиляционные системы и специально отведенные для курения комнаты не обеспечивают эффективной защиты общественности и работников от смертельного воздействия вторичного дыма.



«Действующие санитарно-эпидемиологические требования запрещают потребление напитков и еды в местах, оборудованных для курения. Зачастую вопросы касательно запрета на курение в пунктах общественного питания вызывает особую озабоченность среди предпринимателей кальянной индустрии. Тогда как перед предпринимателями, занятыми в сфере общепита, в том числе там, где курят кальян, подобные вопросы не возникают. Следует учесть, что соблюдение требований настоящих санитарных правил является необходимостью сегодняшнего дня для реализации государственной политики, направленной в первую очередь на снижение бремени неинфекционных заболеваний среди населения, вреда активного и пассивного курения», — отмечается в сообщении Комитета охраны общественного здоровья.



Что касается кальянов, то в компетенцию Минздрава не входит разработка требований к обработке кальянов.



«Международная, в том числе и казахстанская, практика предусматривает, что инструкция по использованию любого оборудования должна разрабатываться самим производителем. Соответственно, устройство для курения кальянов не является исключением и должно сопровождаться инструкцией по применению и эксплуатации (в т. ч. мойка и дезинфекция). Минздрав в свою очередь осуществляет контроль за соблюдением данных инструкций», — пояснили в ведомстве.



Ранее к министру здравоохранения Казахстана обратилась Национальная Ассоциация «HoReCa Казахстан» с предложением детализировать действующие санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию выделенных для курения мест. Владельцы ресторанов считают, что в действующих правилах есть пробелы, которые проверяющие могут толковать двояко. В частности, новый летний сезон рискует обернуться для владельцев заведений с летними площадками, верандами и террасами, которые проигнорированы в действующих санитарно-эпидемиологических требованиях, потерей дохода и коррупционными рисками.



«Сегодня мы призываем Министерство здравоохранения РК отказаться от запретительной практики и дать возможность владельцам кафе и ресторанов самостоятельно определять формат собственного бизнеса, а их посетителям — право голосовать ногами в пользу тех заведений, которые лучше подходят под их запросы. Так, как это сделали в прошлом году в Австрии, отказавшись от запретов и оставив за владельцами ресторанов и кафе право выделять изолированные залы для курящих посетителей», — сказал президент Ассоциации «HoReCa Казахстан» Игорь Копайлов.