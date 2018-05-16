«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Мая
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.77 KZT
  • €1 = 390.87 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Минздраве ответили на обращение рестораторов

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 14:37
В Минздраве ответили на обращение рестораторов
.
Нет оснований для внесения изменений в санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных для потребления табачных изделий. В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК подчеркнули, что «запрет курения внедрен в целях осуществления фундаментального права человека дышать чистым воздухом и права на здоровье», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Предложение Национальной Ассоциации „HoReCa Казахстан“ внести изменения в действующие санитарные правила „Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий“, не имеет достаточных оснований и противоречит действующему законодательству. Согласно статье 159 Кодекса РК „О здоровье народа и системе здравоохранения“ запрет курения в общественных местах имеет широкой охват, в том числе места общественного питания. Запрет курения внедрен в целях осуществления фундаментального права человека дышать чистым воздухом и права на здоровье, которые отражены в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, которые являются международным обязательством Казахстана», — говорится в ответе Минздрава.

По данным ВОЗ, безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует, а вентиляционные системы и специально отведенные для курения комнаты не обеспечивают эффективной защиты общественности и работников от смертельного воздействия вторичного дыма.

«Действующие санитарно-эпидемиологические требования запрещают потребление напитков и еды в местах, оборудованных для курения. Зачастую вопросы касательно запрета на курение в пунктах общественного питания вызывает особую озабоченность среди предпринимателей кальянной индустрии. Тогда как перед предпринимателями, занятыми в сфере общепита, в том числе там, где курят кальян, подобные вопросы не возникают. Следует учесть, что соблюдение требований настоящих санитарных правил является необходимостью сегодняшнего дня для реализации государственной политики, направленной в первую очередь на снижение бремени неинфекционных заболеваний среди населения, вреда активного и пассивного курения», — отмечается в сообщении Комитета охраны общественного здоровья.

Что касается кальянов, то в компетенцию Минздрава не входит разработка требований к обработке кальянов.

«Международная, в том числе и казахстанская, практика предусматривает, что инструкция по использованию любого оборудования должна разрабатываться самим производителем. Соответственно, устройство для курения кальянов не является исключением и должно сопровождаться инструкцией по применению и эксплуатации (в т. ч. мойка и дезинфекция). Минздрав в свою очередь осуществляет контроль за соблюдением данных инструкций», — пояснили в ведомстве.

Ранее к министру здравоохранения Казахстана обратилась Национальная Ассоциация «HoReCa Казахстан» с предложением детализировать действующие санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию выделенных для курения мест. Владельцы ресторанов считают, что в действующих правилах есть пробелы, которые проверяющие могут толковать двояко. В частности, новый летний сезон рискует обернуться для владельцев заведений с летними площадками, верандами и террасами, которые проигнорированы в действующих санитарно-эпидемиологических требованиях, потерей дохода и коррупционными рисками.

«Сегодня мы призываем Министерство здравоохранения РК отказаться от запретительной практики и дать возможность владельцам кафе и ресторанов самостоятельно определять формат собственного бизнеса, а их посетителям — право голосовать ногами в пользу тех заведений, которые лучше подходят под их запросы. Так, как это сделали в прошлом году в Австрии, отказавшись от запретов и оставив за владельцами ресторанов и кафе право выделять изолированные залы для курящих посетителей», — сказал президент Ассоциации «HoReCa Казахстан» Игорь Копайлов.
Источник: КАПИТАЛ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:42
Курят только лохи, а лохам можно всё запретить! Они же лохи! lol
 
-1
  • zhanino
 Не поддерживаю Поддерживаю
arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:20
Во всем "прогресивном" мире - наркотиками торгуют, и только наше Министерство здравоохранения РК, тихо курит в сторонке...
Ну зачем себя и нас обманывать? Курят и курительные комнаты везде ЕСТЬ!!! А эти плюшкины просто делают деньги на штрафах баров и ресторанов. Это называется "системный подход" к ОТКАТАМ!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика