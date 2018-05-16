СМИ сообщили о планах ЕС отказаться от доллара при покупке нефти Ирана

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.



"Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара на евро", - сказал собеседник агентства.



Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров во вторник в Брюсселе глав МИД "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом стороны в ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе договорились о выработке в течение следующих нескольких недель практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном. Речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами, об эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта, а также о предоставлении экспортных кредитов.



Как сообщалось ранее, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете планирует совершить 19-20 мая визит в Иран. По данным Еврокомиссии, целью поездки является "обсуждение сотрудничества между Ираном и Евросоюзом в области энергетики" в рамках подтверждения приверженности исполнительной коллегии ЕС соглашению по ядерной программе Ирана.