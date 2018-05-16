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Срок действия ЭЦП могут увеличить до трех лет в Казахстане

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Срок действия ЭЦП могут увеличить до трех лет в Казахстане
.
Возможность увеличения срока действия электронной цифровой подписи (ЭЦП) с одного до трех лет прорабатывается в Казахстане. Об этом сообщил председатель правления национального холдинга "Зерде" Руслан Енсебаев выступая на отчетной встрече министра информации и коммуникаций РК с населением, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сейчас изучаем международный опыт и пришли к выводу, что можем проработать вопрос увеличения срока действия ЭЦП от одного года до трех лет. Такая работа ведется", – сказал Енсебаев.

Он также напомнил, что на сегодняшний день есть возможность продлевать действие ЭЦП по истечении срока в режиме онлайн. Но для первого получения электронной цифровой подписи необходимо прийти в ЦОН. В настоящее время обсуждается возможность присвоения ЭЦП онлайн без явки в ЦОН, сразу сроком на три года.

По действующим нормам ЭЦП выдается на 12 месяцев.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:37
Jaqsy jańalyq. Áıtpese, jyl saıyn kilt-kilt dep júretin jaıymyz bar...
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:12
Три года мало! Надо как паспорт на 10 лет делать!
 
 

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