Срок действия ЭЦП могут увеличить до трех лет в Казахстане

Возможность увеличения срока действия электронной цифровой подписи (ЭЦП) с одного до трех лет прорабатывается в Казахстане. Об этом сообщил председатель правления национального холдинга "Зерде" Руслан Енсебаев выступая на отчетной встрече министра информации и коммуникаций РК с населением, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас изучаем международный опыт и пришли к выводу, что можем проработать вопрос увеличения срока действия ЭЦП от одного года до трех лет. Такая работа ведется", – сказал Енсебаев.
Он также напомнил, что на сегодняшний день есть возможность продлевать действие ЭЦП по истечении срока в режиме онлайн. Но для первого получения электронной цифровой подписи необходимо прийти в ЦОН. В настоящее время обсуждается возможность присвоения ЭЦП онлайн без явки в ЦОН, сразу сроком на три года.
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