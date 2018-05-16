Сверку при перерегистрации авто отменят в Казахстане

С 25 мая в Казахстане отменяют сверку при регистрации машины. Об этом сообщают "Колеса".
Отмечается, что приказ о внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 341 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" официально опубликовали 15 мая 2018 года. Он вступит в силу спустя 10 дней.
"При снятии с учета или вторичной постановке авто на учет больше не нужно будет проходить сверку номерных агрегатов. Сверка сохранится только для машин, регистрируемых впервые", - отмечает портал.
Отмену данного требования в МВД объясняют тем, что перебитые номера выявляются в единичных случаях, при том что в Казахстане ежедневно регистрируются тысячи автомобилей (в апреле было совершено более 390 000 регистраций по всей стране). Таким образом, содержать целую армию проверяющих просто нет необходимости, да и процессы пойдут быстрее. Сверять данные, указанные в техпаспорте (СРТС), с номерными агрегатами полицейские могут в случае остановки на дороге, к примеру на стационарных постах.
В ближайшее время изменения претерпят и правила регистрации транспортных средств, пишет издание.
Ранее в Казахстане не раз выявлялись автомобили с одинаковыми идентификационными номерами.
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