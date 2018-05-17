Пьяный бизнесмен протаранил акимат, спутав его с гаражом - СМИ

53-летний бизнесмен, который на Nissan Patrol въехал в акимат Актобе, перепутал государственное здание с гаражом. Об этом в интервью изданию "Диапазон" сообщил его брат Бакытжан Анапин.



Как известно, инцидент произошел 12 мая 2018 года в первой половине дня. Мужчина взлетел по восьми гранитным ступенькам на высокое крыльцо акимата области и задом протаранил парадную дверь. Пьяного водителя арестовали на десять суток.



Как сообщили в полиции, при попытке оторваться от стражей порядка водитель развернул авто, чтобы объехать здание, и на скорости машина заскочила по ступенькам крыльца к двери. Начато административное производство по КоАП РК - управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ведется досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.



За рулем находился 53-летний житель Актобе Бауыржан Анапин. Родной брат Анапина, бизнес-тренер в Шалкаре, рассказал, кем был Бауыржан до этого инцидента.



"Я в шоке! Мой брат грамотный человек, работал в союзе "Атамекен" (ныне палата предпринимателей), работал в горакимате, состоял в "Нур Отане". Жил хорошо, купил четырехкомнатную квартиру на Сазде. Трое детей, один обучается в Чехии. После госслужбы ушел в бизнес. Говорил, что в сфере строительства. Устанавливал светофоры. Участвовал в тендерах", - ознакомил с биографией брата Бакытжан Анапин.



Брат протаранившего дверь акимата водителя предположил, что причина инцидента в депрессии, в которую он попал по семейным причинам.



"Бауыржан бежал от гаишников. Выпил. Как мне рассказали, он не понимал, что делает и где находится. Он хотел заехать в свой гараж. И не осознавал, что заехал не в гараж, а в парадный вход акимата. Причина того, что он нередко выпивает, я думаю, кроется в депрессии, которую он переживает после развода с женой. Он болезненно перенес это расставание, спился. Жена устроилась на новую работу в фармакологическую компанию, стала позже приходить домой. После этого их отношения испортились. После развода дети остались у жены. Хотя он навещает их, но воссоединиться с женой не получилось. Поэтому ни в коем случае его поступок не связан с политическими или террористическими мотивами. Я его хорошо знаю, он проверенный человек государственной системы. Когда его в шутку приглашали в оппозиционную партию, он отвечал: "Нет, я в президентской команде". Из него не выйдет оппозиционер", - уверяет Бакытжан Анапин.



По сообщению полиции, ранее Бауыржана Анапина привлекали к административной ответственности как семейного дебошира.