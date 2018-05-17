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Пьяный бизнесмен протаранил акимат, спутав его с гаражом - СМИ

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Пьяный бизнесмен протаранил акимат, спутав его с гаражом - СМИ
Фото: diapazon.kz
53-летний бизнесмен, который на Nissan Patrol въехал в акимат Актобе, перепутал государственное здание с гаражом. Об этом в интервью изданию "Диапазон" сообщил его брат Бакытжан Анапин.

Как известно, инцидент произошел 12 мая 2018 года в первой половине дня. Мужчина взлетел по восьми гранитным ступенькам на высокое крыльцо акимата области и задом протаранил парадную дверь. Пьяного водителя арестовали на десять суток.

Как сообщили в полиции, при попытке оторваться от стражей порядка водитель развернул авто, чтобы объехать здание, и на скорости машина заскочила по ступенькам крыльца к двери. Начато административное производство по КоАП РК - управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ведется досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.

За рулем находился 53-летний житель Актобе Бауыржан Анапин. Родной брат Анапина, бизнес-тренер в Шалкаре, рассказал, кем был Бауыржан до этого инцидента.

"Я в шоке! Мой брат грамотный человек, работал в союзе "Атамекен" (ныне палата предпринимателей), работал в горакимате, состоял в "Нур Отане". Жил хорошо, купил четырехкомнатную квартиру на Сазде. Трое детей, один обучается в Чехии. После госслужбы ушел в бизнес. Говорил, что в сфере строительства. Устанавливал светофоры. Участвовал в тендерах", - ознакомил с биографией брата Бакытжан Анапин.

Брат протаранившего дверь акимата водителя предположил, что причина инцидента в депрессии, в которую он попал по семейным причинам.

"Бауыржан бежал от гаишников. Выпил. Как мне рассказали, он не понимал, что делает и где находится. Он хотел заехать в свой гараж. И не осознавал, что заехал не в гараж, а в парадный вход акимата. Причина того, что он нередко выпивает, я думаю, кроется в депрессии, которую он переживает после развода с женой. Он болезненно перенес это расставание, спился. Жена устроилась на новую работу в фармакологическую компанию, стала позже приходить домой. После этого их отношения испортились. После развода дети остались у жены. Хотя он навещает их, но воссоединиться с женой не получилось. Поэтому ни в коем случае его поступок не связан с политическими или террористическими мотивами. Я его хорошо знаю, он проверенный человек государственной системы. Когда его в шутку приглашали в оппозиционную партию, он отвечал: "Нет, я в президентской команде". Из него не выйдет оппозиционер", - уверяет Бакытжан Анапин.

По сообщению полиции, ранее Бауыржана Анапина привлекали к административной ответственности как семейного дебошира.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 12:41
Placida,
в Актобе
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 12:37
А где, в каком городе это произошло-то?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 12:14
Если он так страдает на людях,то представляю,какие драматические шоу устраивал поздно приходящей с работы жене.Такие не для семьи.Пусть снимается в кино шоумен.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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