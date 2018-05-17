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Сократить разрыв между богатыми и бедными призвал Назарбаев

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Сократить разрыв между богатыми и бедными призвал Назарбаев
Иллюстративное фото: niklife.com.ua
Нурсултан Назарбаев высказался о резком социальном неравенстве между богатыми и бедными людьми в мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Геополитическая напряженность, взаимные санкции, пересмотр торговых отношений между крупными игроками вопреки правилам ВТО - все это попытки стран на самом деле выровнять поле игры, чтобы сохранить свое лидерство. (...) Проблемы в странах-аутсайдерах несут в себе все возрастающие риски для благополучия успешных стран. Я думаю, что об этом надо помнить. Это происходит через миграцию, экстремизм, терроризм, экологические катастрофы, которые не признают государственных границ. В этой связи важным становится сократить разрыв между доходами бедных и богатых как один из основных источников социального противоречия", - сказал Назарбаев на Астанинском экономическом форуме.

Глава государства отметил, что если посмотреть на динамику макроэкономики последних лет, то картина внешне позитивная.

"Темпы роста внутреннего валового продукта, по оценке Международного валютного фонда, выросли с 3,7 процента в прошлом году до 3,9 процента в текущем году. Ускорение роста наблюдается примерно в 120 странах. Однако при этом у одной из шести стран снижается неравенство доходов населения. Поэтому качество такого развития мира вызывает большие вопросы", - отметил Президент Казахстана.

Президент отметил, что активы 62 богатейших людей мира сравнялись с состоянием беднейшей половины человечества, то есть 3,5 миллиарда человек.

"По данным ряда международных экспертов, более 80 процентов благосостояния, созданного в 2017 году, принадлежит всего одному проценту населения. Парадокс, но технологическая революция, которая должна была бы улучшать жизнь всех людей, выравнивать ее качество, на деле лишь с новой силой разгоняет маховик неравенства. Для преодоления всех этих вызовов назрела необходимость выстраивания новых эффективных механизмов диалога между государствами, обмена знаниями. Формат G7, G20, в которых мне приходилось неоднократно участвовать, на наш взгляд, не охватывает глобальное мнение мира. Поэтому мы выдвинули идею G-Global", - высказался Назарбаев.

В столице проходит Астанинский экономический форум. Его главная задача - пригласить к диалогу всемирно известных личностей, чтобы разобраться в технологических проблемах современности, выработать возможные решения по адаптации к ключевым планетарным изменениям.

Участники форума обсудят такие темы, как единая экономика и глобальная стратегия, ресурсы и чистая энергия, долголетие и мир нового человечества, цифровизация, деньги будущего, глобальная безопасность и урбанизация.
Источник: Tengrinews.kz
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