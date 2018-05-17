Конина, вода и каши – диетолог рассказала, как облегчить соблюдение Оразы

Спортивный диетолог, врач-инфекционист Майя Жантасова дала рекомендации по правильному питанию в Рамазан, а также рассказала, на что необходимо обратить внимание верующим при составлении меню и выборе продуктов, чтобы облегчить соблюдение поста в священный месяц, передает корреспондент Today.kz.



По словам специалиста, правильный набор продуктов является главным залогом хорошего самочувствия во время Оразы, что положительно отразится на состоянии человека как в духовном, так и физическом плане.



"Вообще считается, что если человек болен, то, конечно, не рекомендуется соблюдать пост. Для такого человека можно легкое питание сделать – овощи, фрукты, небольшое количество белковой пищи, естественно, все в более щадящем приготовлении – на пару или в отварном виде. А для человека, не имеющего проблем со здоровьем, лучше всего начать готовиться заранее, то есть перед тем как войти в пост, нужно очистить организм, хотя бы в течение недели есть легкую пищу. К примеру, больше овощей, фруктов, рыбу, куриную грудку, то есть диетическое питание. А потом уже к началу самого поста начинать питаться как обычный человек после операции, то есть не есть жирное и жареное. А не как обычно происходит – вечером дастархан накрывают, и начинается: все, что хочешь, все, что можешь, то и ешь. Такого не должно быть, потому что смысл в том, что как и в духовном, так и в физическом плане должны быть ограничения. Тем более если человек в течение дня не ест, а ночью начинает наедаться, то это очень пагубно будет влиять на здоровье", – сказала Майя Жантасова.



В этой связи она рекомендует постящимся по возможности отказаться от жирной, острой и пряной пищи, чтобы уменьшить аппетит и жажду. Среди основных правил поста диетолог также отмечает важность соблюдения водно-солевого баланса в организме. По ее словам, человеку необходимо выпивать от 1,5 до двух литров воды в день.



"Большое внимание необходимо уделять воде и в первую очередь стараться восполнять жидкость в организме. Также можно есть сухофрукты, фрукты, если кишечник здоровый, то побольше сырых овощей, зелени. При этом продукты должны быть приготовлены на пару или могут быть запеченными с минимальным качеством жиров и специй. Острое и жирное должно быть исключено и меньше простых углеводов, так как это дает нагрузку на организм, а ему, наоборот, надо облегчить задачу. Также можно ограничить себя в употреблении красного мяса. И лучше полностью убрать сладкое и хлеб, заменив их продуктами, которые более полезны", – добавила Жантасова.



Такая диета необходима, по ее словам, для того, чтобы не усугублять состояние и так находящегося в стрессе из-за смены режима питания организма. При этом специалист рекомендует утром потреблять каши, а вечером – отварную рыбу либо куриную грудку с гарниром из овощей.



"Также можно конину, это все-таки более легкое мясо, но не жирные сорта. Казы и все мясные деликатесы стараться если даже есть, то понемногу. Полезны бобовые продукты, в которых есть очень хороший растительный белок, они легко переваривается – это на вечер. И порции должны быть небольшими. Еще все зависит от настроя человека, если он решил соблюдать пост, так сказать, в жестком режиме, то перед началом трапезы нужно выпить стакан воды. Это обязательно. Через 20 минут после этого можно начать прием пищи. К примеру, съесть кашу, приготовленную на воде с фруктами либо овощами, или творог. Я рекомендую обычно овсяную кашу либо это может быть гречневая, пшенная, ячневая, то есть это те крупы, которые полезны. Вечером также необходимо начинать со стакана воды. Далее можно съесть немного фруктов. И через 20-30 минут можно начать ужинать", – отметила диетолог.



Касательно трехразового питания, то, по мнению диетолога, все индивидуально, но специально заставлять питаться в таком режиме организм не рекомендуется. Это же, по словам Жантасовой, касается калорийности пищи и приема витаминов.



Также на время Рамазана стоит ограничить любые физические нагрузки – отказаться от тренировок и занятий фитнесом.



Напомним, вечером 16 мая в мечетях прошел коллективный намаз – таравих и тарауих, совершаемый ежедневно только во время Рамазана. В этой связи в ДУМК напомнили верующим правила и дали рекомендации, которые необходимо соблюдать во время поста в священный месяц.



На 30 дней верующие отказались в дневное время от еды и воды, курения, физической близости и посвящают себя только Богу. Мы выяснили, когда именно и почему люди начали добровольно лишать себя простых физических удовольствий, что они получают взамен этого и почему постящихся порой критикуют.