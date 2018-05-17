Фисташки и персидские ковры подешевеют в Казахстане

Государства - члены Евразийского экономического союза и Иран подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.



Соглашение было подписано на площадке Астанинского экономического форума 17 мая. Как сообщается, по итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на три года в отношении ряда утвержденных товаров.



"Положения соглашения регулируют применение санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил определения страны происхождения товаров, они направлены на упрощение процедур торговли и основаны на нормах ВТО и международного права. Иран представляет собой перспективный рынок для наращивания экспорта казахстанской продукции. С Ираном наблюдается положительная динамика взаимного товарооборота, который за первый квартал 2018 года вырос на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив более 170 миллионов долларов", - приводят цифры в ведомстве.



В рамках соглашения Иран снизит и зафиксирует ввозные таможенные пошлины по основным товарам экспортного интереса Казахстана (102 линии, из них 47 сельскохозяйственные, 55 промышленные), в том числе: мясо говядины (снижение с 26 процентов до 10 процентов), мясо баранины (фиксация на 5 процентов), масло сливочное (снижение с 5-55 процентов до 4-40 процентов), нут, чечевица (фиксация на 5 процентов), горох (снижение с 55 процентов до 25 процентов), ячмень, кукуруза, соевые бобы (фиксация на 5-10 процентов), рис (снижение с 26 процентов до 15 процентов), масла растительные (снижение с 20 процентов до 10 процентов), макароны (снижение с 55 процентов до 20 процентов), кондитерские изделия (снижение с 55 процентов до 20 процентов), стальной прокат (снижение с 20 процентов до 10-15 процентов), рельсы (снижение с 5 процентов до 4 процентов), аккумуляторы (снижение с 32-55 процентов до 10 процентов).



В свою очередь, для Ирана, как отмечается, будут снижены таможенные пошлины на нечувствительные для ЕАЭС товары: фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, бахчевые культуры, апельсины, лимоны, лаймы, кондитерские изделия, некоторые виды соков, краски и лаки строительные, посуду, моющие средства, ковры, изделия из пластмасс (текущий ЕТТ в среднем в диапазоне 0-10 процентов).



На товары основного экспортного интереса Ирана (яблоки, томаты, огурцы) ЕАЭС предоставляет только сезонные уступки в период отсутствия производства (с ноября по март). Кроме того, зафиксировали текущие тарифы на уровне GSP в отношении поставляемых из Ирана картофеля, томатной пасты и овощей (в диапазоне 7,5-9 процентов).



"В дальнейшем стороны рассмотрят целесообразность перехода к полноформатному соглашению о зоне свободной торговли в соответствии с правилами ВТО", - говорится в релизе.