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У казахстанцев могут забирать машины без суда за долг в 3 тысячи тенге

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 19:46
У казахстанцев могут забирать машины без суда за долг в 3 тысячи тенге
Иллюстративное фото: dvinatoday.ru
Налоговики намерены направлять материалы о задолженности по налогу на транспорт напрямую судисполнителям. Об этом заявили в ДГД Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.

Как прокомментировали в ведомстве, в случае неуплаты налога в установленный законодательством срок материал направляется судебным исполнителям согласно статье 128 нового Налогового кодекса.

Она гласит, что в случае неуплаты физлицом налоговой задолженности в размере более однократного месячного расчетного показателя (2 405 тенге), по истечение 30 дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности, налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности с физического лица. Если долг не будет погашен за пять рабочих дней со дня вручения налогового приказа, документ направят в органы исполнительного производства, сотрудники которых могут наложить арест на транспортное средство. Впрочем, при полной оплате долгов по налогам налоговый приказ отменяется вынесшим его налоговым органом не позднее одного рабочего дня.

Как пояснили в ДГД, согласно статье 494 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" уплата налога на транспортные средства физических лиц производится ежегодно не позднее 31 декабря.

"В случае неуплаты налога в установленный срок законом РК за каждый просроченный день удерживается пеня в размере 1,25 процента от официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК и согласно статье 128 Налогового кодекса РК материал направляется судебным исполнителям для принудительного взыскания налогов. В свою очередь судебные исполнители согласно налоговому приказу за нарушение налогового законодательства РК приостанавливают операции по банковским счетам и кассе должника, на имущество налогоплательщика выставляется ограничения в распоряжении имуществом, а также судебные исполнители выносят постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из страны", - прокомментировали в ведомстве.

Управление государственных доходов попросило жителей Кызылорды своевременно уплатить налоги.

В свою очередь, ДГД по Павлодарской области разместил списки десятков моделей автомобилей, по каждой из которых указаны суммы налога на транспорт. Среди машин указаны, в частности, Lada Granta, Toyota Corolla, Skoda Fabia и Toyota Land Cruiser 200.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:11
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 Satuk (Посетители) Сегодня, 20:09
Такой кашмар может произойти только у нас. Мы впереди всех по смешным решениям.
 
 

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