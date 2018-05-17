Ущерб на 1,1 трлн тенге нанесли Казахстану 82 должностных лица - Алик Шпекбаев

В Казахстане общий ущерб государству, нанесенный разыскиваемыми 82 должностными лицами, оценивается в 1,1 трлн тенге, передает Inform.kz.



"Национальным бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) разыскивается 82 должностных лица, из которых две трети находится за рубежом. Они разыскиваются за злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, создание организованных преступных сообществ, хищение денежных средств и их отмывание. Общий ущерб государству оценивается на сумму свыше 1,1 трлн тенге", – сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе интернет-конференции.



Глава агентства отметил, что в 2017 году было задержано 38 лиц, в том числе за рубежом – 12 лиц, из которых 4 экстрадированы в Казахстан из Венгрии, Турции и Российской Федерации, 8 лиц на сегодняшний день ожидают экстрадиции.



Вместе с тем с момента образования Национального бюро по противодействию коррупции в период 2015-2017 годов в республиканский бюджет было возмещено более 35 млрд тенге.



"В 2017 году было зарегистрировано 2 тысячи коррупционных правонарушений. Пресечено 108 фактов системной коррупции, а также деятельность 5 организованных преступных групп", – отметил Алик Шпекбаев.



Кроме того, в 2017-2018 годах по уголовным делам, направленным антикоррупционной службой в суд, было оправдано 7 лиц.



"По всем допущенным фактам проведены служебные расследования. По их результатам 6 сотрудников из числа следователей и их руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщил глава агентства.