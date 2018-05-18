2,7 миллиона тенге заплатит инспектор за нелегальную торговлю госномерами

В Караганде полицейского признали виновным в получении взятки и взыскали с него 60-кратную сумму, полученную с автовладельца, сообщает сайт Колеса.kz.



Следствие установило, что госавтоинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД Карагандинской области Хасенов совершил тяжкое коррупционное уголовное правонарушение.



Житель города приобрел ВАЗ-21096 1993 года выпуска и договорился с продавцом о переоформлении автомашины в спецЦОНе. После обратился к знакомой, ранее работавшей в УАП ДВД области, с просьбой познакомить его с госавтоинспекторами, которые смогут побыстрее переоформить машину.



Та связала его с капитаном Хасеновым, и страж порядка за "незаконную корректировку по прикреплению определенного госномера к выбранному транспортному средству" запросил с него 45 тысяч тенге.



Автовладелец огорчился непомерностью суммы и обратился к антикоррупционерам. Капитана взяли с поличным. Дело передали в суд.



Полицейского лишили звания. Суд признал его виновным по части 2 статьи 366 УК РК ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия") и назначил штраф в 60-кратном размере от полученной взятки — 2,7 миллиона тенге.



Напомним, теперь казахстанские автовладельцы могут выбрать любой госномер (кроме VIP) за 6 734 тенге.