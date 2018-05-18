Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным налогом

Компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, которая выплачивается при увольнении, с 1 января 2018 года облагается социальным налогом, передает Tengrinews.kz. Эта сумма не удерживается из зарплаты, а уплачивается работодателем.
Помимо этого, согласно внесенным изменениям в законодательство, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск также является объектом обложения социальными платежами (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления и отчисления по ОСМС).
"Статьей 484 Налогового кодекса, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск исключена из доходов физических лиц, не облагаемых социальным налогом и, соответственно, подлежит обложению и социальным налогом", - прокомментировали в ДГД Алматинской области.
Также в ведомстве сообщили, что постановлением правительства РК от 4 мая 2018 года № 239 внесены изменения и дополнения в следующие решения правительства РК по вопросам исчисления обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с доходов физических лиц:
Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ, ОППВ в ЕНПФ и взысканий по ним, утвержденные постановлением правительства РК от 18 октября 2013 года № 1116;
Правила осуществления ОППВ, утвержденные постановлением правительства РК от 26 марта 2014 года № 255;
Правила исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденные постановлением правительства РК от 21 июня 2004 года № 683.
"Внесены изменения и дополнения по определению доходов физических лиц, с которых не удерживаются обязательные пенсионные взносы, по определению выплат, которые не учитываются при осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также доходов, которые не являются объектом для исчисления социальных отчислений. Согласно внесенным изменениям компенсация за неиспользованный трудовой отпуск также является объектом обложения социальными платежами (ОПВ, ОППВ, СО и отчисления по ОСМС)", - прокомментировали в ДГД.
Аналогичное пояснение дала и министр труда Мадина Абылкасымова пользователю рубрики "Открытый диалог", которая задала вопрос по начислению налогов.
"Люди увольняются, а мы не знаем, как считать. Ходят предположения, что компенсации физическим лицам за неиспользованный отпуск будут облагаться пенсионными взносами и социальными отчислениями. Это не кажется правильным по той причине, что компенсации не входят в заработок для исчисления пенсий и пособий. Как Вы считаете, правильно ли будет облагать их НПФ и СО?" - написала она.
В свою очередь, министр отметила, что изменения в законодательство от 4 мая 2018 года вводятся со дня опубликования постановления.
"С компенсационных выплат, которые платят внебюджетные организации и компании, необходимо уплачивать ОПВ и СО. На сегодняшний день в реализацию Налогового кодекса РК от 25 декабря 2017 года правительством Республики Казахстан утверждено постановление правительства Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" от 4 мая 2018 года № 239 (далее - постановление) в соответствии с которым, внесены необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. При этом нормы, касающиеся компенсационных выплат (подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса РК) вводятся в действие со дня первого официального опубликования постановления", - сообщила она.
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