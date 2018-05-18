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Сенатор предупредил об опасности появления "гетто" в Казахстане

Просмотров:545 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Сенатор предупредил об опасности появления "гетто" в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 18 мая — Sputnik. Депутат сената Казахстана Михаил Бортник рассказал о проблемных вопросах при реализации государственной жилищной программы "Нурлы жер".

Одним из таких проблемных моментов он назвал аренду без права выкупа.

"На встречах с населением в регионах перед депутатами регулярно поднимался вопрос: "Что делать людям, которые не имеют возможности внести первоначальный взнос?". Это, в первую очередь, социально-уязвимые слои населения. Аренда без выкупа — инструмент программы для поддержки данных слоев населения. Ориентировочная стоимость аренды квадратного метра в размере 100 тенге — достаточно приемлемая сумма для граждан с невысокими доходами", — сказал Бортник на круглом столе в пятницу.

Парламентарий отметил, что потребность в жилье без права выкупа высока. Только в Южно-Казахстанской области на такой вид жилья претендуют 54 тысячи человек. По мнению сенатора, при наличии возможностей необходимо рассмотреть вопрос дополнительного увеличения финансирования по данному направлению.

Другая сторона монеты

"В то же время надо понимать, что аренда без выкупа не гарантирует жильцу крышу над головой на всю жизнь. Есть ряд дискуссионных вопросов. Как пример: если арендатор жилья без права выкупа скончался, что будет с семьей?" — продолжил Бортник.

Кроме того, есть вопросы по техническому обслуживанию таких домов. По мнению сенатора, как правило, временные жильцы по различным причинам не стремятся вкладывать свои деньги на содержание домов, подъездов и благоустройство дворовых территорий. В результате все траты лягут на местные бюджеты.

"Можно вспомнить ряд развитых стран, которые, преследуя благую идею строительства социального арендного жилья, за короткое время получили неблагополучные районы. Конечно, прямые параллели проводить не совсем корректно, но стоит учитывать возможные последствия", — отметил Бортник.

Поэтому нужно рассмотреть реализацию жилья по программе "Нурлы жер" путем аренды с выкупом. Во-первых, государство полностью вернет затраченные деньги. Во-вторых, семья получит собственное жилье.

"Отношение к собственному значительно лучше. Поэтому будет эффект от строительства арендного жилья с правом выкупа. Подчеркиваю, что этот инструмент необходимо использовать только для социально уязвимых категорий населения. Их необходимо стимулировать на приобретение собственного жилья, предоставляя доступные способы", — сказал он.

Больше жилья в пригородах мегаполисов

Другим важным моментом Бортник назвал строительство жилья в селах. Сегодня основной акцент делается на строительство жилья в крупных населенных пунктах — областных центрах, Астане и Алматы, где потребность в жилье всегда гораздо выше из-за процесса урбанизации.

"Не стоит оставлять без внимания поселки и села. Сегодня с ростом экономики страны появляются поселки со значительным экономическим потенциалом. В то же время жилищный фонд населенных пунктов не соответствует современным требованиям. Думаю, нужно обратить больше внимания на такие села и при возможности реализовывать проекты, не зацикливаясь на больших городах", — предложил сенатор.

По его мнению, это касается и пригородных поселков, где отмечается резкий рост численности населения. Это можно видеть на примере Астаны и близлежащих к ней сельских населенных пунктов.

"Так называемый процесс субурбанизации характерен для многих городов, в том числе и в Казахстане. Люди переезжают в пригороды, получают доступ к развитой городской инфраструктуре, при этом избегая необходимости приобретать дорогое жилье в самом мегаполисе", — отметил сенатор.

Вместе с тем Бортник обратил внимание: необходимо учитывать, что если эти процессы не будут регулироваться государством, то страна получит проблемы поселков вокруг мегаполисов, что потом нужно будет решать за счет государственных денег.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 14:09
Quwanysh Atshybaiuly,
Умно выдал bravo с тобой куня это бывает редко. lol
 
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Толеро (Посетители) Сегодня, 13:39
Хорошо что в правительстве есть такие умные сенаторы как Бортник!
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:29
У нас весь Казахстан гетто. Посмотрите видео господина Варламова, который ездит по миру и сравнивает города между с собой. Например: в Финляндии многоквартирные дома строят не выше 4-5 этажей и в форме круга или квадрата, чтоб внутри распологался двор для дома. В таких домах в среднем 40 квартир (ни как у нас по 100-150 квартир) и каждый дом неповторимый, оригинален. И все делается для людей.
У нас, даже элитные дома строятся высокими коробками. Через лет 10, наш Грин Парк превратиться в убогое здание. Ведь время идет и ничто не стоит на месте.
 
 

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