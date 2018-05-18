Кто может участвовать в программе "7-20-25"

В ходе круглого стола в Сенате Парламента РК, посвященному обсуждению государственной программы "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о том, кто может участвовать в госпрограмме, передает Kazpravda.kz.



Он отметил, что претендовать на участие в программе "7-20-25" может только человек, не имеющий жилья.



"Важным условием является то, что человек должен иметь доход, позволяющий безболезненно обслуживать кредит. Устойчивость всей программы будет полностью зависеть от способности граждан обслуживать свои долги в будущем.На начальном этапе мы предполагаем вовлечение в программу "7-20-25" только первичного жилья. В дальнейшем, по мере развития мы готовы изучать возможности расширения программы", – пояснил Смоляков, говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.



Также он подчеркнул, что так как это социальная программа и задачей государства является обеспечение граждан, в первую очередь, доступным жильем, поэтому будет установлена предельная стоимость жилья.



Например, для таких городов, таких как Астана, Алматы, Актау и Атырау максимальная стоимость жилья составит 25 млн тенге, для других регионов – 15 млн тенге.



"Эти условия мы предполагаем на начальном этапе. Данные ограничители позволят не допустить роста цен. Нельзя повторить прошлый опыт со спекулятивным ростом цен на жилье. С целью обеспечения прозрачности реализации Программы Национальным Банком будет уделяться пристальное внимание разъяснительной работе и активному взаимодействию с потребителями в регионах", – подытожил замглавы НБ.