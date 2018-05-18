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Кто может участвовать в программе "7-20-25"

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Кто может участвовать в программе "7-20-25"
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
В ходе круглого стола в Сенате Парламента РК, посвященному обсуждению государственной программы "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о том, кто может участвовать в госпрограмме, передает Kazpravda.kz.

Он отметил, что претендовать на участие в программе "7-20-25" может только человек, не имеющий жилья.

"Важным условием является то, что человек должен иметь доход, позволяющий безболезненно обслуживать кредит. Устойчивость всей программы будет полностью зависеть от способности граждан обслуживать свои долги в будущем.На начальном этапе мы предполагаем вовлечение в программу "7-20-25" только первичного жилья. В дальнейшем, по мере развития мы готовы изучать возможности расширения программы", – пояснил Смоляков, говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

Также он подчеркнул, что так как это социальная программа и задачей государства является обеспечение граждан, в первую очередь, доступным жильем, поэтому будет установлена предельная стоимость жилья.

Например, для таких городов, таких как Астана, Алматы, Актау и Атырау максимальная стоимость жилья составит 25 млн тенге, для других регионов – 15 млн тенге.

"Эти условия мы предполагаем на начальном этапе. Данные ограничители позволят не допустить роста цен. Нельзя повторить прошлый опыт со спекулятивным ростом цен на жилье. С целью обеспечения прозрачности реализации Программы Национальным Банком будет уделяться пристальное внимание разъяснительной работе и активному взаимодействию с потребителями в регионах", – подытожил замглавы НБ.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:43
Даже если эта программа будет работать и первый взнос будет 500К и месячный платеж будет 30 тысяч тенге (фантастика), то, это не означает, что программа будет всеобщей. Это программа не охватит нуждающих вообще, не то что для других. Вот поэтому,эта программа как бы есть и не ощутима населением. Лучше по старинке, через жилстрой, ибо, она точно работает.
 
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tatarenysh (Посетители) Сегодня, 14:57
по программе нужен первоначальный взнос 30%, 2х к.кв примерно будет стоить 7 млн.как минимум 1,5млн тенге нужно иметь для прохода по этой программе,ну и лет 10-15 платить по 90-100 тенге, какую зарплату надо иметь чтобы хоть как то потом жить? в городе и 200тыс не так много людей получают.
 
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  • botden
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:32
Если предупреждают о том что роста цен не будет, значит жди обратного.
Всё уже 100 раз доказано.
 
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Марат Айдарбеков (Посетители) Сегодня, 14:09
На это и нацелена программа, чтобы как можно больше людей смогли решить свой жилищный вопрос. Сейчас необходимо как можно тщательней проработать все механизмы реализации, принять соответствующие законы, чтобы все регулировалось.
 
 

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