На школу в США упал контейнер с боеприпасами

Контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета и упал на крышу начальной школы города Эль-Пасо в Техасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTSM.



По словам пресс-секретаря школьного округа Ислета, инцидент произошел около 15.45 в четверг (2.45 по времени Астаны). Никто не пострадал.



Как сообщили представители военной базы Форт-Блисс, местная полиция поместила контейнер в безопасное место и вскоре передаст его военным.



"Я приношу свои искренние извинения за любой причиненный ущерб соседней начальной школе и я очень рад, что никто не пострадал", - заявил командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс.



Форт-Блисс проводит расследование и пересмотрит схемы полетов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.