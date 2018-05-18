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На школу в США упал контейнер с боеприпасами

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 13:42
На школу в США упал контейнер с боеприпасами
Иллюстративное фото ©REUTERS
Контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета и упал на крышу начальной школы города Эль-Пасо в Техасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTSM.

По словам пресс-секретаря школьного округа Ислета, инцидент произошел около 15.45 в четверг (2.45 по времени Астаны). Никто не пострадал.

Как сообщили представители военной базы Форт-Блисс, местная полиция поместила контейнер в безопасное место и вскоре передаст его военным.

"Я приношу свои искренние извинения за любой причиненный ущерб соседней начальной школе и я очень рад, что никто не пострадал", - заявил командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс.

Форт-Блисс проводит расследование и пересмотрит схемы полетов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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tatarenysh (Посетители) Сегодня, 14:49
Хорошо что бомбу не уронили или хим.оружие, а то сразу все стрелки на Россию упали бы)))
 
 

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