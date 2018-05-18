Чемпионат мира по хоккею пройдет в Казахстане

В 2019 году в РК пройдет чемпионат мира по хоккею. Об этом говорится на сайте Казахстанской федерации хоккея с шайбой, передает Today.kz.
17 мая в Дании стартовал годовой Конгресс Международной федерации хоккея с шайбой. Заявки на организацию чемпионата мира-2019 группы А первого дивизиона среди мужских команд представили федерации хоккея Казахстана и Словении. "18 мая состоялось голосование стран-участниц конгресса. Казахстан одержал уверенную победу", – говорится на сайте.
Впервые в истории отечественного хоккея Казахстан примет чемпионат мира группы А первого дивизиона среди мужских команд.
Международный турнир пройдет в Астане в "Барыс Арена" с 29 апреля по 5 мая 2019 года. В чемпионате примут участие сборные Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, Венгрии, Словении и Литвы.
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