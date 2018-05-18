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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Казахстане

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Казахстане
Фото: today.kz
В 2019 году в РК пройдет чемпионат мира по хоккею. Об этом говорится на сайте Казахстанской федерации хоккея с шайбой, передает Today.kz.

17 мая в Дании стартовал годовой Конгресс Международной федерации хоккея с шайбой. Заявки на организацию чемпионата мира-2019 группы А первого дивизиона среди мужских команд представили федерации хоккея Казахстана и Словении.
"18 мая состоялось голосование стран-участниц конгресса. Казахстан одержал уверенную победу", – говорится на сайте.

Впервые в истории отечественного хоккея Казахстан примет чемпионат мира группы А первого дивизиона среди мужских команд.

Международный турнир пройдет в Астане в "Барыс Арена" с 29 апреля по 5 мая 2019 года. В чемпионате примут участие сборные Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, Венгрии, Словении и Литвы.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:50
Qarajat ketetini ókinishti!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 15:41
Это полный *****

Тут народу зарплату поднимать надо, но чемпионат важнее.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:16
Это будет грандиозное событие bravo
 
 

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