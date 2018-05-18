Юристы, врачи, артисты. Какие профессии переживут роботов — Митио Каку

Физик и футуролог Митио Каку рассказал, какие профессии могут пережить роботов. Мнением он поделился во время выступления на XI Астанинском экономическом форуме, передает корреспондент Today.kz.



По словам Каку, сохранят работу лишь люди тех профессий, чей функционал не смогут выполнять роботы. Первыми будут замещены сотрудники наиболее низкой квалификации, чья деятельность механическая, повторяющаяся.



"Далее идет средний класс. Средний класс — это полуквалифицированная работа. Брокеры, рядовые бухгалтеры, которые занимаются инвентарем, логистикой, люди со среднеспециальным образованием потеряют работу", — поделился он.

Футуролог считает, что залог сохранения работы — накопление интеллектуального капитала, к которому относятся опыт, личные связи, умение креативно мыслить и анализировать.



"Если вы будете брокером, но будете продавать не акции, а инсайдерскую информацию, опыт, ноу-хау, воображение, заниматься инновациями, анализом, тогда роботы вас заменить не смогут", — пояснил выступающий.



Далее ученый сказал, какие именно профессии "выживут" в цифровую эру. По словам Каку, частично работа врачей будет автоматизирована.



"Если вы анализируете рак молочной железы, то роботы могут делать это лучше. Потому что есть большой контраст между врачами и компьютерами. Например, в диагностике болезни Альцгеймера компьютеры превосходят докторов. Так как изучение генома человека автоматизировано", — пояснил он.

Но врачи, которые занимаются научной деятельностью, сохранят работу.



"Роботы не могут проводить инновации, исследования. Люди спрашивают, могут ли роботы делать научные исследования, писать теории? Нет, не могут. Есть целая область науки, которую невозможно оцифровать. Ученые занимаются творческой деятельностью, ее невозможно сымитировать", — добавил спикер.



Адвокаты и юристы "выживут", считает Каку. Дело в том, что для выполнения их функций необходимы рассудительность и умение мыслить нестандартно, чем роботы пока не обладают.



"Насчет плотников, полицейских, мусорщиков. Да, они выживут. Некоторая даже неквалифицированная работа не может повторяться машинами. Например, роботы никогда не смогут починить ваш туалет. Смогут ли они раскрывать преступления или решить проблему преступности? Нет, не могут. Для этого также нужно умение рассуждать", — пояснил он.



Сохранятся и профессии артистов, художников — тех, чья работа связана с креативом.



Рассуждал Каку и на тему того, на каких животных похожи роботы. Пока что они больше напоминают уровнем интеллекта тараканов — способны лишь искать укрытие и еду.



"Роботы со временем станут умнее: сначала как мышь, потом как крыса, заяц, волк, собака и так далее. В конце столетия они догонят обезьян. И в этот момент станут опасными, потому что у них появится самосознание. Это и есть критический момент, когда из послушной машины, которая выполняет ваши команды, робот превратится в существо, способное убить вас", — отметил выступающий.

Однако Каку считает, что не стоит конкурировать с роботами, с ними нужно "сливаться".



"Кто-то предлагает создать систему безопасности от роботов, но через некоторое время они станут настолько умными, что смогут взломать ее. Мы должны начать слияние. Это уже происходит — создается так называемый мозговой компьютерный интерфейс. Эти эксперименты уже проводятся на мышах", — добавил ученый.



Со временем люди телепатически смогут общаться с роботами, считает футуролог, а также передавать друг другу эмоции, сны и воспоминания.



Напомним, 17 мая в Астане начался Global Challenges Summit. Среди приглашенных спикеров саммита сооснователь компании Apple, бывший президент Франции Франсуа Олланд, восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, журналист Ксения Собчак и другие известные деятели.



Саммит открывал Президент РК Нурсултан Назарбаев. Он рассказал о пяти мегатрендах в мире, включающих цифровизацию, рост населения, трансформацию рынка труда, урбанизацию и развитие "чистой" энергетики.



Глава государства позже провел встречи с сооснователем Apple Computer Стивом Возняком и главой "Яндекс" Аркадием Воложем.



Аким Астаны Асет Исекешев выступал на форуме и свою презентацию начал с разрушения главного мифа про столицу — город теперь не живет за счет других регионов и не на иждивении у государства.