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Казахстанцам упростили посещение ЧМ по футболу в России

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Казахстанцам упростили посещение ЧМ по футболу в России
Фото ©РИА Новости
В России изменили правила регистрации иностранных граждан в период проведения Чемпионата мира по футболу - с 25 мая по 25 июля 2018, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в РФ.

Матчи мундиаля пройдут в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Граждане Казахстана должны в течение трех дней со дня прибытия в эти города обратиться для регистрации в соответствующие территориальные органы МВД РФ (управления по вопросам миграции), либо в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

При этом срок регистрации исчисляется со дня прибытия в города-организаторы, а не со дня въезда в Российскую Федерацию.

"Регистрационные территориальные органы МВД РФ и МФЦ будут работать в указанный период в усиленном режиме (ежедневный прием, в том числе в выходные, нерабочие и праздничные дни). Регистрацию лиц, размещающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, производят администрации этих учреждений в течение одного дня. В остальных случаях, регистрация производится в течение трех дней в территориальных органах МВД РФ или Многофункциональных центрах (МФЦ): иностранный гражданин совместно с принимающей стороной (физическим или юридическим лицом: родственником, знакомым, а также организацией, не оказывающей гостиничные услуги) обращается в соответствующий территориальный орган МВД РФ или в МФЦ", - рассказали в посольстве.

При обращении необходимо предъявить документы удостоверяющее личность (паспорт/удостоверение личности), миграционную карту, написать заявление и заполнить бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. Регистрационный орган, в свою очередь, должен выдать отрывной талон бланка уведомления и проставить штамп на миграционной карте.

Ранее в городах ЧМ-2018 планировалось ввести требование регистрации в течение суток с момента прибытия.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:46
При этом срок регистрации исчисляется со дня прибытия в города-организаторы, а не со дня въезда в Российскую Федерацию.

Всё как обычно у них плохо.Я не собираюсь жить в Саранске и Самаре,где у меня куплены билеты, а буду приезжать своим ходом в день проведения на конкретный матч.И как они смогут проверить моё правомерность прибывания, даже представить не могу.
 
 

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