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ООН: женщины в Казахстане зарабатывают на 33% меньше мужчин

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 17:43
ООН: женщины в Казахстане зарабатывают на 33% меньше мужчин
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АСТАНА, 18 мая — Sputnik. Как гендерное неравенство в Казахстане тормозит развитие экономики и мешает Казахстану войти в число стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 30-ку самых развитых стран мира, рассказала представитель "ООН-женщины" Илейн Конкиевич на Астанинском экономическом форуме.

"Гендерный разрыв зарплат в Казахстане составляет 33%, это выше, чем глобальная норма. Женщины в Казахстане не могут работать на топовых должностях, а также на высокооплачиваемых работах, как инженерия, наука, руководить собственным бизнесом", — сказала представитель ООН.

ООН обращает внимание на проблему неоплачиваемого домашнего труда, которая характерна не только для Казахстана, но и для всей Средней Азии.

"На домашнюю работу и уход за детьми женщины здесь тратят в 2,6 раза больше времени, чем мужчины. Если мужчины будут больше времени уделять этим обязанностям, у женщин будет больше возможностей успешно работать", — привела данные Конкиевич.

Она обратила внимание на то, что разрыв зарплат — очень важный вопрос на пути к главным целям Казахстана по вхождению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в 30-ку самых развитых стран мира.

"Чтобы достигнуть этих показателей, Казахстан должен предпринять шаги для улучшения положения женщин в Казахстане. В глобальном рейтинге Казахстан находится на 52-м месте, что выше чем у некоторых стран ОЭСР, но тенденция, по мнению Конкиевич, "не очень хорошая". За последние два года Казахстан потерял сначала три места, потом еще одно. Казахстан должен увеличивать возможности для женщин в экономических и политических сферах. Это два индикатора, которые у Казахстана хуже, чем других стран (ОЭСР)", — пояснила Илейн Конкиевич.

Она обратила внимание, что эти показатели важны в свете глобальных вызовов. Участие женщин на рынке труда на глобальном уровне позволило бы увеличить размер ВВП на 28 триллионов долларов до 2025 года.

Касательно участия женщин в принятии решений в Казахстане индикаторы неплохие. В мажилисе 27,1% женщин, − это даже выше, чем глобальная норма (23%), но Казахстан на глобальном уровне занимает всего 58-е место.

"Другой индикатор, на который нужно обратить внимание Казахстану: среди 18 министров — всего одна женщина. К сожалению, это ставит Казахстан только на 158-е место. Это очень низкий индикатор", — заострила внимание представитель "ООН-женщины".

В целом, ООН отмечает, что Казахстан идет в правильном направлении, приняты новые концепции в семейной и гендерной политике.

"Казахстан уделяет большое внимание расширению возможностей женщин, например "Стратегия-2025". Это важно для Казахстана и чтобы достигнуть 17 целей устойчивого развития. В каждой из целей есть гендерные индикаторы, включая и отдельную "пятую цель" по гендерному равенству", — заметила спикер.

В заключение Илейн Конкиевич отметила, что все дети рождаются равными, и только взрослые "меняют" их возможности, когда они растут.

"Только общество дает определение тому, какой должна быть девушка, какой – парень. И нам нужно это менять, снимать ограничения. Везде написано, что мы имеем равные права, и мы должны идти к этому", — заключила спикер ООН-женщины.
Источник: sputniknews.kz
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