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Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах
Tengrinews
Казахстанка Самал Еслямова стала лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Она сыграла главную роль в картине "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого, передает корреспондент Тengrinews.kz. Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей. Получая награду, Самал Еслямова поблагодарила режиссера. "Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь", - сказала она. Социальная драма "Айка" повествует о девушке-мигрантке из Кыргызстана, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства. Фильм снят в копродукции пяти компаний: это студия Сергея Дворцевого "Кинодвор", а также компании из Германии, Польши, Китая, Казахстана.


Источник: Tengrinews
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