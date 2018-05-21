Трамп предрек США крупнейший политический скандал

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поручить министерству юстиции выяснить, находились ли в его предвыборном штабе в 2016 году информаторы ФБР и велась ли слежка по запросу администрации бывшего руководителя страны Барака Обамы. Об этом он написал у себя в Twitter.



По информации американских СМИ, команда Трампа требует от Минюста предоставить секретные документы, которые легли в основу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США.



По мнению Трампа, сведения об информаторе могут привести к скандалу, который превзойдет по масштабам Уотергейтский, завершившийся отставкой президента Ричарда Никсона.



Адвокат Трампа Рудольф Джулиани предположил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября — в противном случае есть риск повлиять на результаты голосования в промежуточных выборах в октябре.



США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.