Трамп предрек США крупнейший политический скандал

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поручить министерству юстиции выяснить, находились ли в его предвыборном штабе в 2016 году информаторы ФБР и велась ли слежка по запросу администрации бывшего руководителя страны Барака Обамы. Об этом он написал у себя в Twitter.
По информации американских СМИ, команда Трампа требует от Минюста предоставить секретные документы, которые легли в основу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США.
По мнению Трампа, сведения об информаторе могут привести к скандалу, который превзойдет по масштабам Уотергейтский, завершившийся отставкой президента Ричарда Никсона.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани предположил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября — в противном случае есть риск повлиять на результаты голосования в промежуточных выборах в октябре.
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.