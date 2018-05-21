Каждый пятый студент едет учиться в Китай или Россию

В Китае в настоящее время обучаются 14 тыс. казахстанских студентов, в России — более 70 тысяч.



По результатам исследовательского проекта по анализу студенческой миграции казахстанских выпускников выяснилось, что 20% казахстанских абитуриентов выбирают вузы Китая и России



Каждый год казахстанские школьные аттестаты получают около 100 тыс. выпускников, пишет Sputnik. Из них 20 процентов, или каждый пятый, абитуриент становится студентом иностранных вузов.



По данным Комитета по статистике за 2016 год, из 101 тыс. казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, 86% приходится на Россию и Китай



Как показывает практика, российские и китайские вузы заинтересованы в привлечении казахстанцев и реализуют активную политику в данном направлении. На данный момент в России обучается более 70 тыс., в вузах Китая — 14 тыс. казахстанских студентов. И эти цифры растут ежегодно.



Причины



В исследовании Высшей школы экономики (HSE) университета КАЗГЮУ приняли участие 1400 школьников из 14 городов Казахстана. Из опроса следует, что есть 3 основные причины, по которым молодые казахстанцы выбирают зарубежные вузы.



Первый фактор — дешевизна либо и вовсе бесплатное обучение по грантам, которые эти страны выделяют ежегодно



Второй фактор — относительная легкость поступления в вузы Китая и России, туда не требуются ЕНТ и языковые тесты. По сравнению с поступлением в западные вузы обучаться у них относительно легче.



Третий фактор — родители, которым гораздо проще отправить детей в ближайшие страны.



Еще один интересный факт, выявленный в ходе исследования, многие школьники не видят большой разницы между вузами России, Китая и Казахстана.



Для них вузы РФ и КНР не являются зарубежными и недостижимыми.



Главная проблема кроется в том, что многие школьники планируют остаться в стране обучения, по крайней мере, на какое-то время и получить опыт работы в этих странах. В таком случае возникает вероятность значительного оттока кадров из республики.



Среди самых востребованных специальностей в настоящее время эксперты называют IT, инженерные, медицинские специальности и точные науки. Это связано с тем, что конкуренция на рынке среди специалистов гуманитариев гораздо выше.



Кроме этого, специалисты точных наук и инженеры более мобильные: они могут работать в любой стране мира, даже не зная местного языка.