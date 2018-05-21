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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В каких странах бензин стоит дешевле, чем в Казахстане, рассказал Бозумбаев

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 10:18
В каких странах бензин стоит дешевле, чем в Казахстане, рассказал Бозумбаев
© Sputnik
АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сравнил цены на ГСМ в республике и в других странах мира.

Выступая на правительственном часе в мажилисе, он рассказал, что с завершением модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов снизилась доля импортозависимости рынка моторного топлива. В этом году завершится модернизация Шымкентского НПЗ. Сегодня обеспеченность рынка казахстанскими нефтепродуктами по бензину составила 90%, по дизтопливу — 90%, по авиакеросину — более 58%.

В ближайшей перспективе рынок Казахстана будет полностью насыщен своими нефтепродуктами, заверил министр.

"Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, нам необходимо придерживаться паритета цен с учетом наших соседей. Например, 92-ой бензин сегодня в России стоит 214-220 тенге. У нас, вы знаете, в среднем 160 тенге за литр", — сказал Бозумбаев.

Для сравнения он привел рейтинг международного агентства Global petrol prices по ценам на нефтепродукты в 167 странах мира.

"Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать ежемесячный рейтинг независимого агентства. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу — 14 место. То есть дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 из 167 стран мира. Какие это страны? Дешевле нас только Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан. По дизтопливу дешевле нас в 13 странах мира — в Венесуэле, Иране, Саудовской Аравии, Азербайджане, Туркменистане", — продолжил глава Минэнерго.

Вместе с тем, в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан бензин стоит дороже, чем в Казахстане, заключил Бозумбаев.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Толеро
  • Ingul
 Santa (Посетители) Сегодня, 12:46
Правильнее будет сравнивать уровень з/п к стоимости бензина.

https://gorodkirov.ru/content/article/rabotaj-na-benzin-v-ssha-toplivo-v-9-raz-d
ostupnee-chem-v-kirove-20120809-1807/

Правильнее будет сравнивать уровень з/п к стоимости бензина.

https://gorodkirov.ru/content/article/rabotaj-na-benzin-v-ssha-toplivo-v-9-raz-d
ostupnee-chem-v-kirove-20120809-1807/
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Василий Кравчук
  • Толеро
 Морской (Посетители) Сегодня, 11:52
Не хуже уличных шулерОв переворачивает-когда выгодно-у нас что-то самое "дешевое",когда выгодно-у нас самое дорогое что то... Как уж на сковородке изворачивается.Поджарить бы тебя,"слуга народа".
 
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 Orange (Посетители) Сегодня, 11:34
сравнивайте зарплату и увидите
 
 

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