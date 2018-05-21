В каких странах бензин стоит дешевле, чем в Казахстане, рассказал Бозумбаев

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сравнил цены на ГСМ в республике и в других странах мира.



Выступая на правительственном часе в мажилисе, он рассказал, что с завершением модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов снизилась доля импортозависимости рынка моторного топлива. В этом году завершится модернизация Шымкентского НПЗ. Сегодня обеспеченность рынка казахстанскими нефтепродуктами по бензину составила 90%, по дизтопливу — 90%, по авиакеросину — более 58%.



В ближайшей перспективе рынок Казахстана будет полностью насыщен своими нефтепродуктами, заверил министр.



"Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, нам необходимо придерживаться паритета цен с учетом наших соседей. Например, 92-ой бензин сегодня в России стоит 214-220 тенге. У нас, вы знаете, в среднем 160 тенге за литр", — сказал Бозумбаев.



Для сравнения он привел рейтинг международного агентства Global petrol prices по ценам на нефтепродукты в 167 странах мира.



"Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать ежемесячный рейтинг независимого агентства. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу — 14 место. То есть дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 из 167 стран мира. Какие это страны? Дешевле нас только Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан. По дизтопливу дешевле нас в 13 странах мира — в Венесуэле, Иране, Саудовской Аравии, Азербайджане, Туркменистане", — продолжил глава Минэнерго.



Вместе с тем, в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан бензин стоит дороже, чем в Казахстане, заключил Бозумбаев.