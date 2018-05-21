Спецоперация в Астане: изъяты наркотики на 48 миллионов тенге

12 тысяч доз наркотиков изъято в Астане. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.
"Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны была проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотиков на территории столицы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий на одной из столичных улиц по подозрению в сбыте наркотического средства "героин" весом два грамма задержана ранее судимая жительница города. При осмотре жилого помещения, в котором проживала подозреваемая, обнаружен героин весом около четырех килограммов", - сообщил Садубаев.
По данным МВД, женщина распространяла наркотические средства через своих доверенных лиц, которые в ходе разработки были задержаны за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.
"В результате спецоперации из незаконного оборота изъято около 12 тысяч разовых доз, цена которых составила бы на "черном рынке" более 48 миллионов тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж пагубного зелья", - добавил представитель МВД.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере" и по части 3 статьи 297 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере".
Также представитель МВД сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионов страны. В Алматы сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за убийство, совершенное на территории Московской области.
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