Менингококковая инфекция в Алматы: в больницы обратились 47 человек

Департамент охраны общественного здоровья города Алматы информирует об эпидемиологической ситуации по заболеваемости менингококковой инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным пресс-службы Комитета охраны общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 21 мая, в инфекционные стационары (взрослый и детский) обратилось 47 заболевших с подозрением на менингококковую инфекцию, из них 8 детей. На сегодняшний день зарегистрировано 15 лабораторно-подтвержденных случаев менингококковой инфекции, в трех случаях диагноз выставлен клинически.



Среди заболевших зарегистрировано 3 случая с летальным исходом, в том числе – 2 среди взрослых и 1 случай среди организованного ребенка в возрасте 5 лет, посещавшего детский сад.



"На 19 мая текущего года определено 715 контактных лица, из них лабораторно обследовано 613 человек, выявлен 1 носитель менингококковой инфекции. Остальные результаты лабораторных исследований в работе", - сообщили в ведомстве.



Сообщается, что на сегодняшний день в целях стабилизации ситуации вынесено 2 постановления Главного государственного врача города Алматы "Об организации и контроле за проведением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при менингококковой инфекции" и "О введении ограничительных мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекции". Где указано об организации и усилении работы фильтров в организованных дошкольных и школьных учреждениях, ВУЗах и СУЗах и об ограничении посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий.



Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).



Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - выше всего заболеваемость зимой и ранней весной.